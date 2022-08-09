「男性除毛指南」多久要除一次毛？醫：這個部位的毛，長出來就要馬上拔掉

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一、腿
穿短褲的時候，腿毛多的話總是特別明顯，如果你不想顯得像「多毛怪」，醫生建議大家每兩週到四週除一次腿毛。
二、腋下
腋毛不像其他部位的毛髮生長得那麼快，醫生建議大家一個月可以除兩次，只要腋毛長長了、看得見的時候就可以除掉。但是切記不要過度除毛，否則會很不舒服。
三、胸部
大部分男性都有胸毛，除不除毛也和審美有關，有些男性覺得胸毛顯得比較「Man」，如果不喜歡的話，醫生建議可以每週除一次。
四、鼻毛和耳毛
鼻毛和耳毛，是一定要除掉的！醫生指出，如果你開始在鼻孔或耳朵，看到幾條長長的毛，那就要馬上把它們除掉。
五、陰毛
除不除陰毛，其實也是個人喜好的問題。如果想要除陰毛，醫生建議2～4週除一次，理想的情況是在毛髮長到大概0.6cm以上之後再除，讓陰毛保留在皮膚表面以上的長度，讓表面以下的毛囊還能繼續生長。
如果希望自己的私密處光滑，那麼則需要隔幾天就除一次。除毛的方法有很多種，比如剃毛，毛髮重新生長的速度會比較快，相反地，蜜蠟、激光除毛就比較慢。
外媒American Journal of Men’s Health向4000名男性展開調查，了解他們多長時間梳理（剃除或修剪）一次陰毛，其中有50%的人說他們都會定期梳理。實際上，如果想照顧私處衛生，醫生建議男性都定期除毛。
陰毛過長，有可能會滋生細菌、汗水也會造成皮膚敏感，除陰毛是一種良好的衛生習慣，也會讓你變得更「性福」。調查顯示，許多定期除陰毛的男性都是為了讓性生活更愉悅，而大部分的性伴侶都希望對方的私處更加乾淨、衛生。
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