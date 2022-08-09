COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

治療牙疾病，我適合用舒眠治療嗎？　專科醫直指「治療關鍵」

治療牙疾病，我適合用舒眠治療嗎？　專科醫直指「治療關鍵」
治療牙疾病，我適合用舒眠治療嗎？　專科醫直指「治療關鍵」

健康醫療網

2022-08-09 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】尖銳的機器運轉聲，伴隨著孩童的尖叫聲，這正是牙科診間的日常。然而，害怕牙科治療絕非孩童的專利，在這樣高壓的環境下，成年人對牙科治療又何嘗不是充滿恐懼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
麻醉依深度分兩種　麻醉科醫師角色是關鍵

「能不能讓我好好睡一覺，醒來就把牙都看好了？」這應該是許多牙科患者的心聲，國泰綜合醫院口腔顎面外科主治醫師李嘉鐸表示，所謂的「好好睡一覺」，在醫學上的正式說法，可依麻醉的深度，分為「 全身麻醉」與「鎮靜麻醉」（即「舒眠麻醉」：TCI（Target Control Infusion） 標靶控制輸液）。無論哪一種麻醉，都絕非只是睡一覺而已這麼簡單，麻醉科醫師在治療過程中所扮演的角色至為重要，除了要讓患者睡著，術中還要監控患者所有的生理機能，並且還要讓患者安全的醒來，這是非常需要專業性與專注力的工作。

牙科鎮靜技術　與呼吸道安全息息相關

舒眠麻醉是目前國際上公認安全及有效的牙科鎮靜技術。由專業的麻醉專科醫師操作安全監測設備，提供患者安全且精準的藥物劑量，讓患者在麻醉的過程中仍能維持於輕中度的意識、仍可自主呼吸、吞嚥唾液及配合任何口腔動作，同時也讓患者維持吞嚥反射，以避免嗆咳。

而與其他科不同的是，牙科治療過程都在口腔內，與呼吸道的安全息息相關，例如高速手機的噴水、磨牙時的粉屑，甚至細小的牙科器械，都要小心留意不能掉入喉嚨，這是順利完成牙科舒眠治療的重要環節。 

舒眠牙科治療　適用４族群

舒眠牙科治療的適用對象如下，可以進一步與醫師諮詢： 

‧三歲以上，且無法配合牙科治療之孩童患者。 

‧身心障礙患者，或因理解力不足，無法配合治療。 

‧牙科恐懼症患者，或對於需要較長時間的療程難以忍受的患者。

‧容易產生喉嚨嘔吐反射之患者。 

舒眠麻醉　手術完甦醒即可回家

由於全身麻醉的術前準備工作較多，且術後患者大多需要住院觀察復甦的情況，因此，如果不是太困難或太耗時的牙科治療，可考慮改採「舒眠麻醉」下完成牙科治療。患者無需住院，手術結束即甦醒，觀察患者清醒穩定即可回家，對於現代生活越來越忙碌的患者來說，亦是一項省事方便的治療選擇。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54703

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

高溫暴怒吵過頭　當心「心肌梗塞」致命

海南封島　官方：8月12日前實現社會面清零

男人一輩子只有4000發的量？　醫師解惑：補GG別只會傻傻吃海鮮

「孕氣」差有原因！ 「這疾病」佔不孕人口40%？ 醫：經痛、腹痛劇烈快就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀