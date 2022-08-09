身體無力休息一下就好？醫：單邊無力速就醫，搶腦中風救援、復健時機！

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許斯凱醫師表示，腦中風主要可分阻塞型、出血型兩大類型，兩者原因繁多，最常見的還是和三高、糖尿病等慢性疾病所引起，這些都容易使得血管阻塞或破裂，常發生在飲食不佳、生活型態不佳者、抽菸、酗酒、肥胖者等族群身上。兩種型態都會使得腦部受損，常見以單邊肢體無力、臉歪嘴斜、口齒不清等現象呈現。
婦人身體無力休息一下，竟是腦中風錯失救援時間。
提醒發現身體無力時，切不可單單休息了事，醫界普遍建議以「微笑、舉手、說你好」檢視當前狀況，微笑看自己是否有臉歪嘴斜，舉手看自己是否有單側肢體無力、肢體障礙，說你好看是否有語無倫次、口齒不清。若有疑慮務必即刻就醫，此時分秒必爭。許斯凱醫師分享，日前就曾遇過個婦人中風但救不回來，據與家屬了解，就是因為覺得只是年老身體不好，休息一下就沒事了，孰不知卻是腦中風，休息後便錯過了救援時間，實在非常可惜。
腦中風搶救、復健救得回來嗎？醫：救得是還沒壞死部位。
許斯凱醫師表示，腦中風發生時腦部會開始壞損、範圍也逐漸擴散，受損的部位便無法恢復，搶救便是救下其他還沒受損的部位，讓腦部至少還有其他部位可進行運作，不至於整個壞死、身體嚴重癱瘓。黃金救援時間普遍落在3小時內，以較常見的缺血性中風來看，會希望在發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療。不過因腦中風未必就是此類型，時間當然也是越早越好，因此在此呼籲的是，如有發現異常就盡速就醫，越早就越有機會搶救成功。
在復健方面也是越早進行越好，雖發生後患者大多無力，但若情況允許，最好是在救援後、可活動後便開始復健。復健方式多元，此階段醫療團隊中的復健師、治療師會視患者腦部受損部位，予以對應的復健運動建議及課程，如肢體控制訓練、日常生活訓練、飲食功能訓練、語言功能訓練等。而患者因突然身體某處或大範圍失能，通常也都會有一定的心理打擊，因此心理治療也相當重要。
許斯凱醫師也表示，雖然已經受損、壞死的腦部如前述無法復原，即便是透過復健也是一樣，不過也別因此灰心，此時進行的復健最主要的目的，在於讓壞死部位周邊的細胞及神經活絡，進而支援已壞死部位，越早開始越好，而這也是為什麼康復後的患者通常可見行動和以往有所不同。在照護上，建議照護者及家屬可在復健訓練時旁聽，在課堂結束後協助患者訓練，最重要的是予以鼓勵，讓患者可有持續努力的支持與動力。
防範腦中風、避免再次發生醫籲牢記重要４觀念！
許斯凱醫師也提醒，腦中風再次發生的機率比一般人來得更高，患者在復健逐漸康復後，務必謹慎控管自己的日常生活。凡事皆有原因，會中風往往代表著以往生活型態不佳，雖也有少數較特別的例子，例如吃素但還是中風，不過以大方向來看都導致了中風這不良結果，因此不論如何都得遵照醫囑好好調整生活，畢竟醫師是經過檢查了解患者的身體狀況的。許斯凱醫師日前也曾遇過患者中風後經搶救、復健後康復，但卻在康復後認為沒事了，便恢復以往肆無忌憚的生活，結果又再次腦中風。
再次提醒，防範腦中風最根本之道在避免菸、酒、高糖、高鹽、高油、高壓等日常風險，以避免三高、糖尿病等維護血管健康。發現腦中風臉歪嘴斜、單邊無力、口齒不清等症狀時也應提高警覺，以「微笑、舉手、說你好」的方式檢視，如有疑慮盡速就醫。若真的發生了便盡力挽回局勢，日後也更小心防範風險，以過正常健康的生活。
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