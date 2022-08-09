中醫治「新冠病毒」　三大類藥物當主軸

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大林慈濟醫院中醫部主任葉家舟表示，中醫將流行性傳染疾病稱為「外感時疫」，隨著新冠疫情在不同地區及時期的流行與轉變，會有不同的病理特性；按照病毒的強弱與人體的免疫反應，一旦感染病症無論是輕症還是中、重症，都會有不同程度的病理表現。
中醫治療新冠 抗病毒、免疫調節、強化體質三大類
葉家舟分享，目前中醫在治療新冠肺炎用藥上，主要以抗病毒中藥、免疫調節中藥、強化體質這三類中藥，作為治療患者的核心標準方劑。主要是用來治療感染新冠肺炎確診者，以及新冠肺炎所引起的呼吸道疾病，可用於高風險人員的預防、無症狀感染者以及輕重症患者治療。
而台灣清冠一號更是為此開發用於治療清冠肺炎的中藥處方，經臨床實驗證明可加速陽轉陰的時間，針對新冠肺炎危重者及重症患者，使用清冠一號治療後，發燒症狀緩解，心跳、血壓及心理徵象明顯穩定，平均9天即可採陰性檢驗結果，且無任何副作用或中西藥交互，治療成果顯著，可擴及用於治療輕症患者。
養生需少食喝水多運動 勿信謠言反傷身
在進入後疫情時代，全球感染人數已超過5.6億，在未知染疫後可能對健康的影響有多大之際，仍要小心保護自己不受染疫，若不幸染疫，也須尋求合格的醫療院所開立適合處方。葉家舟提醒，從中醫觀點來看養生，要遵守少食、多喝水、多運動、睡好、適度放鬆等，不要聽信網路謠言，誤信喝清冠一號或某些飲品可以提升抵抗力，否則偏性太寒或太熱，很容易腹瀉讓氣更虛弱使自身免疫變差，使病毒容易找上門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54695
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