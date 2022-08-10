《推理書屋》PTT討論度爆板 網友：微笑的黃河好可怕
茁劇場首部作品懸疑推理劇《滴水的推理書屋》上週六起於MyVideo、公視、中華電信MOD Hami Video、台視、LINE TV多平台接續熱播後，劇中謎團都引發觀眾「推理病」。撲朔迷離的劇情引起PTT網友爆板，紛紛討論誰是殺人兇手，阿鬼又是誰。網友除了認為推理社社長羅宏正可能是「模倣犯」之外，意外的是，網友都把殺人兇手指向黃河，說他的微笑很可怕，而身為心理諮商師的黃河殺人，十分匪夷所思！
《滴水的推理書屋》採多線進行，以四位推理社成員的推理日常出發，一開始大夥吃完火鍋開始直播，看似和睦，卻在討論社長參展小說被網友「阿鬼」挑bug之後氣氛突變。這晚下起大雨，書屋到處滴水，滴下的水像崩解的友情，眾人忙擦拭水跡但眼神不軌，似有陰謀。果然，下一刻，社長就在返家路上遇到計程車司機命案。被警員問詢的他力保鎮定，但，他後車廂的斷指該如何解釋？怎這麼巧，路上死了人卻被他發現？
這團懸疑詭譎的劇情在PTT討論區成為熱議中心，黃河和羅宏正的嫌疑被拱上風口浪尖。網友一致指向這人，「黃河這角色，表情有鬼」、「黃河祕密很多」、「黃河有嫌疑」、「允文（黃河）的祕密，可能其他成員都不知道」、「有人眼神有鬼」、「剛才微笑的允文好可怕」。
網友質疑羅宏正，「店長有祕密？」、「有人模仿小說殺人嗎？」，尤其社長正在寫小說，被認為「為了寫出小說不惜殺人獲取靈感」、「模仿日本偵探小說殺人，模倣犯」。
有網友循著劇情尋找蛛絲馬跡，推理出「監視器畫面」和「司機的斷指」都是可疑之處。另一派網友指出社長可能「被栽贓」，這下得自己擔任起偵探破案。有網友認為「想找出兇手就要找阿鬼」，認為阿鬼是推理社成員。這下，這四位推理社成員彼此之間的愛恨更複雜了，網友在PTT上的熱烈討論案件，其實不只是推理熱潮，也是人性的推敲。
《滴水的推理書屋》在MyVideo上週六起獨家線上首播，上架即拿下「MyVideo本日戲劇榜」冠軍，擊敗馮紹峰主演的陸劇《山河月明》及「國民妹妹」金香起主演的韓劇《飛起來吧，蝴蝶》。 」公視首播以敘述與計程車命案有關的「林鈞貴案」，第二集羅宏正苦苦思索意外捲入小黃司機命案，和其作品被挑漏洞的煩心事，都是收視高點。（編輯：楊穎軒）