穿錯鞋有關係！小孩走路踮腳尖、扁平足「0-5歲幼兒足部問題」自我檢測 專家：缺乏運動可能是主因

我是廣告 請繼續往下閱讀
王宏哲指出，要判斷小孩有沒有O型腿、X型腿及扁平足等，首先需觀察孩子的跑、跳、平衡等動作發展的能力，家長可透過自我檢測的方法，辨識出孩子是否有足部問題。
1. 到底是不是『扁平足』？
很多家長光是看到孩子的腳掌平貼於地板上，便認定孩子是扁平足，趕緊帶著孩子到處投醫。事實上，僅是足弓貼平地面，並不足以判定扁平足，而這類情況大多也無需矯正。
但若出現足跟歪斜、小腿中心線彎曲、合併足弓塌陷，就需要外力介入或矯正。
▲足跟歪斜
▲小腿彎曲
2. 除了遺傳，還有什麼原因導致扁平足？
造成小孩有扁平足的常見原因，包括有肌力與肌張力不足，以及小孩在學走路時期穿錯鞋。
王宏哲指出，相較於現代，爺爺奶奶、爸爸媽媽的年代扁平足案例較少，其中的原因是當時並沒有柏油路，孩子們赤腳走在砂質或黃土地上時，沙子會自動填滿足弓凹陷處以撐住腳弓；反觀現在的孩子，從會走路開始就走在大理石、木地板和柏油路上，對於腳部肌肉張力正常的孩子，行走時會對地面給的反作用力做出適當的回饋，但對於運動量不足的孩子，由於肌肉張力較低，足弓的小肌肉自然無法支撐自己的體重。
因此，當足底肌肉疲乏而放棄抵抗時，足弓就會貼近地面，就因此形成了後天的扁平足。
3. 是『O型』還是『X型』？
王宏哲解釋，隨著骨骼系統的發展，孩子的站姿會從O型→直立→X型→直立(稱為鐘擺現象)，根據研究顯示，小孩到7、8歲時，X、O型腿的鐘擺現象便會停止。因此，家長看到過渡期間的O型和X型腿無需大驚小怪，建議當下就替寶貝選購一雙支撐性好的鞋子。
但王宏哲提醒，若過了4歲半，X、O型腿的現象並未隨著時間好轉，反而還變本加厲，則需盡快就醫找出原因，並給予治療矯正。
▲孩子的站姿會從O型→直立→X型→直立(稱為鐘擺現象)
4. 姿勢不對會造成O型腿？
王宏哲表示，部份O型腿是因錯誤姿勢造成，如果小朋友站立時駝背、肚子挺出、膝蓋往後頂，就會容易造成Ｏ型腿，久而久之甚至變成Ｘ型腿。
但Ｏ型腿的形成也有一部份是先天骨骼排列造成的，也就是說腳踝結構會影響腿部的整體排列。因足底受力方式不同，一般高弓足的小朋友比較容形成Ｏ型腿，而扁平足的小朋友則較易形成Ｘ型腿。
▲一般高弓足的小朋友比較容形成Ｏ型腿
5. 小孩為什麼會踮腳尖走路？
王宏哲解釋，小腿到腳趾的肌肉可說是同一個運動鏈，腳跟骨即為輪軸，讓小腿肌肉順利轉折進入腳底，成為足底肌群與筋膜；當小朋友的足底肌肉力氣不足時，小腿肌會產生代償作用，讓小腿肌肉收縮，使足底肌群與筋膜緊繃，幫忙撐住足弓結構以利小朋友行走，因而造成腿部肌肉張力高、肌肉緊繃的情況。
從站姿發展進入行走的初期，由於孩子的肌力尚未完全適應新的需求，因此難免出現踮腳尖代償或者踮腳尖以提供行走時所需的力氣，此時建議家長加以觀察約2週，待孩子慢慢適應新的力量需求後，踮腳尖的情形就會慢慢減少，並恢復正常的走路方式。
王宏哲表示，倘若孩子持續以墊腳尖的方式行走不見改善，家長也無須太緊張，只需幫孩子買一雙支撐性好的室內鞋穿上即可！
6.小孩走路姿勢跌跌撞撞，會不會有問題？
王宏哲表示，學走路初期跌跌撞撞實屬正常，但若過了3歲的孩童依然經常摔倒，或是經常抱怨腳酸、要抱，就應帶小孩尋求專業評估。
本文經 天才領袖感覺統合兒童發展中心 官網《天才領袖》授權報導
延伸閱讀
欣喜懷孕卻被告知是「葡萄胎」孕婦崩潰 醫：超聲波掃描避免誤判
每年變胖1公斤！ 營養師曝：10個習慣害你瘦不下來