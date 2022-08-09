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高球／酷暑難熬!　破百人僅4人低於標準桿、王莉甯領先

▲王莉甯第一回合68桿(-4)，單獨領先(TLPGA提供)
▲王莉甯第一回合68桿(-4)，單獨領先(TLPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-09 18:55:23

總獎金新台幣80萬的2022洋房&山溪地真善美傳承賽，今在新竹關西的山溪地高爾夫俱樂部舉行首回合賽事，在102位參賽選手（職業40位、業餘男女62位）僅有四位選手繳出低於標準桿的成績。王莉甯發揮距離優勢，繳出6鳥2柏忌的68桿暫居首位。李黛翎、伍以晴同以-2桿的70桿並列第二，石澄璇71桿暫時獨居第四。

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這是山溪地高爾夫俱樂部連續第六年贊助舉辦這場傳承賽事，總獎金從60萬提升到80萬元。山溪地副董事長高碧足表示，雖然獎金不多，但很感謝職業選手們樂於參加這場賽事，所以在能力範圍內提高獎金，並希望能拋磚引玉，吸引更多企業共襄盛舉。

山溪地球場不愧其Suncity的英文名稱，今日艷陽高掛、暑氣逼人。從第一洞開球且第一組出發的王莉甯，一開賽狀態就如同烈日般火燙，第二、三洞連續兩鳥，接著在par 5的第六與第九洞又發揮距離優勢，都抓下博蒂。前九洞四鳥零柏忌32桿，早早建立領先優勢。轉進後九，雖然在第10與14洞各因為三推與切球失誤而吞下柏忌，但立馬反彈，在第14與15洞再進帳兩桿。最終單輪繳出六鳥兩柏忌的68桿，以全場唯一的六字頭，站上單獨領先位置。

「今天的整體表現還不錯。」王莉甯賽後說道。「最近有找教練微調動作，開球比較穩定。雖然山溪地的球道較窄，但今天多半能開上球道。只要我的開球能上球道，第二桿距離較短，就會比較好打，能打得更靠近洞口，製造博蒂機會。」

談及第10洞與第14洞的柏忌，都是誤判果嶺速度所造成，「所以我就生氣了，接下來的推桿就用力敲下去，才能連續兩洞（15、16）都抓下博蒂。」王莉甯笑著說道。

轉入職業八年，儘管擁有眾人欽羨的開球力量與距離，但王莉甯迄今仍在追尋她的職業首冠。她坦言自己每一場比賽總會有一輪打爆。所以，對於明天能否奪冠與否她以平常心看待。「就和今天一樣，把球開上球道就好。」王莉甯說道。

TLPGA本週也利用比賽時期進行今年職業球員入會測驗，第一輪陳伶潔繳出五鳥一柏忌的68桿，劉少允與鄭熙叡則都是74桿。職業球員入會測驗將進行3輪54洞比賽，取得資格的門檻是總成績+12桿之內。

此外，台灣山葉機車工業股份有限公司特別贊助一桿進洞獎項。只要參賽選手們在par 3第12洞打出一桿進洞，就能獲得價值81,000元的YAMAHA Vinoora機車一台。

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