高球／酷暑難熬!　破百人僅4人低於標準桿、王莉甯領先

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山溪地球場不愧其Suncity的英文名稱，今日艷陽高掛、暑氣逼人。從第一洞開球且第一組出發的王莉甯，一開賽狀態就如同烈日般火燙，第二、三洞連續兩鳥，接著在par 5的第六與第九洞又發揮距離優勢，都抓下博蒂。前九洞四鳥零柏忌32桿，早早建立領先優勢。轉進後九，雖然在第10與14洞各因為三推與切球失誤而吞下柏忌，但立馬反彈，在第14與15洞再進帳兩桿。最終單輪繳出六鳥兩柏忌的68桿，以全場唯一的六字頭，站上單獨領先位置。
「今天的整體表現還不錯。」王莉甯賽後說道。「最近有找教練微調動作，開球比較穩定。雖然山溪地的球道較窄，但今天多半能開上球道。只要我的開球能上球道，第二桿距離較短，就會比較好打，能打得更靠近洞口，製造博蒂機會。」
談及第10洞與第14洞的柏忌，都是誤判果嶺速度所造成，「所以我就生氣了，接下來的推桿就用力敲下去，才能連續兩洞（15、16）都抓下博蒂。」王莉甯笑著說道。
轉入職業八年，儘管擁有眾人欽羨的開球力量與距離，但王莉甯迄今仍在追尋她的職業首冠。她坦言自己每一場比賽總會有一輪打爆。所以，對於明天能否奪冠與否她以平常心看待。「就和今天一樣，把球開上球道就好。」王莉甯說道。
TLPGA本週也利用比賽時期進行今年職業球員入會測驗，第一輪陳伶潔繳出五鳥一柏忌的68桿，劉少允與鄭熙叡則都是74桿。職業球員入會測驗將進行3輪54洞比賽，取得資格的門檻是總成績+12桿之內。
此外，台灣山葉機車工業股份有限公司特別贊助一桿進洞獎項。只要參賽選手們在par 3第12洞打出一桿進洞，就能獲得價值81,000元的YAMAHA Vinoora機車一台。