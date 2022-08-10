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吃了藥還是硬不起來？　GG不行竟是因為這個問題沒解決

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吃了藥還是硬不起來？　GG不行竟是因為這個問題沒解決

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-10 09:30:56

▲不少男性朋友發現口服壯陽藥越吃越沒有效



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為了讓床上功夫表現更好，許多男性會使用壯陽藥，但臨陣時還是無法順利堅挺，因此懷疑口服壯陽藥會越吃越沒效。對此，三軍總醫院泌尿外科兼任主治醫師莊豐賓在臉書粉專《幸福醫師 莊豐賓醫師》、YouTube頻道幸福醫師莊豐賓》解釋，若服用壯陽藥仍無法正常勃起，不見得是因為產生抗藥性，而是因為「造成勃起功能障礙」的根本問題尚未解決。

為什麼會越來越「不行」？

為什麼男生會開始越來越不行，越來越不夠硬？莊豐賓指出，其實很多男性忽略了自己勃起功能障礙潛在的真正原因。

造成勃起功能障礙的原因是多發性的，可能來自於荷爾蒙、血管、海綿體彈性、或所患有的慢性疾病如糖尿病、心臟病、高血壓，以及心理因素如壓力等所致。這些因素會牽涉全身系統結構上的改變，導致男性的海綿體未能正常充血，陰莖就不能正常勃起。 

莊豐賓醫師 授權提供
莊豐賓醫師 授權提供
莊豐賓醫師 授權提供
莊豐賓醫師 授權提供
莊豐賓醫師 授權提供
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莊豐賓解釋，平常沒有膨脹的血管，當受到性刺激時會膨脹，以致陰莖變得非常堅硬和變粗；可是當男性的年紀變大，或是身體出現以上所提的幾個因素，就會讓血管出現阻塞狀況，造成陰莖充血量不足，這時即使陰莖依然能勃起充大，還是不會達到男性年輕時的硬度。

他進一步說明，口服壯陽藥的功能主要是擴張血管使陰莖膨脹、增粗而已，只能夠暫時「治標」，如果不去校正潛在的因素，血管的問題就會持續變差，當血管的彈性越來越差，正常血管數量就會逐漸變少，甚至完全壞死。

因此，要確保口服壯陽藥持續有效，以及改善勃起功能的問題，莊豐賓建議「治標要先治本」，最重要的是讓不見的血管重生。男性應盡速尋求專業的醫療咨詢，找出真正的潛在原因並給予治療，才能與另一半開心享受幸福時光。

本文經 泌尿科醫師莊豐賓臉書粉專《幸福醫師 莊豐賓醫師》授權報導

 

 

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