司機「患這病」頻腹痛　穩定治療追蹤找回工作與道路安全

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克隆氏症為發炎性腸道疾病的一種，主因為患者自體免疫功能失調，反覆攻擊腸胃道導致發炎或潰瘍，尤其好發在20-40歲的年輕族群，若未及時處理，可能造成穿孔或形成瘻管，造成患者生活上極度不便。李柏賢副教授指出，與另一種發炎性腸道疾病「潰瘍性結腸炎」相比，克隆氏症侵犯位置因遍布整個消化道，從嘴巴至肛門都有可能產生跳躍性的發炎情形，難以用手術切除發炎部位，因此，目前臨床上仍以藥物治療為主。
確保治療達標 膠囊內視鏡及小腸鏡協助長期追蹤
而由於克隆氏症屬於慢性自體免疫疾病，「長期追蹤」確保患者達到治療目標相當重要，除確認症狀發作情形、抽血檢驗之外，也需靠內視鏡及影像學檢查，掌握患者體內腸黏膜癒合的情形。李柏賢副教授說，在過去，食道、胃至十二指腸的位置可靠胃鏡檢查；而大腸則可透過大腸鏡，然而，中間長達六公尺的小腸，一直被視為內視鏡的「黑色地帶」。隨著醫療科技不斷發展與進步，小腸鏡與膠囊內視鏡相繼問世，給了醫師強力武器協助患者找出小腸問題。
小腸鏡與膠囊內視鏡各有優缺點，李柏賢副教授指出，進行小腸鏡檢查好處是可同時透過切片取得病理組織，但檢查過程較為不適，通常需全身麻醉，對於年長患者來說風險較高；另外，由於小腸鏡檢查僅能單一方向，不論是從嘴巴還是肛門伸入內視鏡，都很難一次性檢查完整段小腸，需「上、下各做一次」。而膠囊內視鏡是藉由讓患者吞入一大小如魚肝油的膠囊型攝影機，持續拍攝小腸內的情形經無線傳輸到體外，檢查完後只要繳回無線監測器，膠囊內視鏡則無須回收，相對而言更為簡單、舒適及方便。
李柏賢副教授提到，膠囊內視鏡不僅幫助克隆氏症患者追蹤病情，也可作為前置檢查，確認患者病灶位置，在後續進行小腸鏡切片時，給予醫師依據決定要由哪個方向進入患者體內可更快速抵達，「對於許多小腸疾病診斷都有極大助益」。
發炎性腸道疾病盛行率十年增六倍 醫籲民眾提高警覺
發炎性腸道疾病包含克隆氏症及潰瘍性結腸炎，由於國人飲食西化，在這十年間，盛行率提升了六倍以上。李柏賢副教授提醒，民眾若出現腸胃道相關症狀，若經檢查確認非胃部及大腸引起，也有可能為小腸方面的問題。目前在部分小腸疾病的診斷上，健保已有條件給付膠囊內視鏡及小腸鏡檢查，呼籲民眾積極尋求專業醫療協助，勿拖延就醫，才能有效改善自己的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54719
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