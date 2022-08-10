「存夠本」防癌症！幹細胞儲存能清除癌變？醫師：2種人最好趁早

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衛生福利部日前公布110年國人死因統計，其中，惡性腫瘤（癌症）連續40年蟬聯死因第一位。由於癌症化療易造成健康細胞或組織損傷，導致患者免疫能力下降，造成體力不支、產生敗血症感染或癌症轉移，也是9成以上癌症死亡的原因之一。
在各種新興治療武器中，儲存自身幹細胞可應用於更新及修復各個組織及器官，全球也有許多抗癌、抑癌的成功案例，成為近幾年崛起的醫療科技浪潮。
事實上，癌症與慢性病約10%屬於高度遺傳性，台大醫院小兒血液腫瘤權威醫師林凱信教授表示「凍存健康的幹細胞，將健康的幹細胞回輸身體，可以平衡清除體內病變細胞，並更新衰老損傷的細胞。」無論是慢性病的高度家族遺傳問題，或是未來可能面臨的癌症問題，都建議及早儲存周邊血幹細胞，以備在需要時多一種選擇。
圖說：有遺傳疾病家族史或癌症家族史者，應及早儲存周邊血幹細胞做健康保險。（圖／長春藤生物科技提供）
幹細胞儲存型態差異？侵入性低預防首選是這種
幹細胞儲存是幹細胞治療模式的關鍵所在，目前的儲存方式有各種型態，最常見的幹細胞儲存型態有四種：臍帶血、骨髓、周邊血、脂肪。其中，「周邊血幹細胞」具有相對明顯的好處包括：
1.侵入性低，萃取時間短：是侵入性最低的儲存方式，全程只需要3-4小時便能完成周邊血幹細胞的萃取。
2.家族病史及癌症預防首選： 周邊血幹細胞的儲存對於有家族遺傳疾病、癌症家族史或是癌症確診者至關重要。近期多篇研究論文顯示，不論是自體或是異體的周邊血幹細胞，已被臨床上廣泛應用於治療血液相關癌症如淋巴癌等等。一篇2021年統合性研究分析的論文指出，如果應用自體的周邊血幹細胞治療淋巴癌，將有更高的存活率。
圖說：周邊血幹細胞的濃度會隨著年齡而直線往下掉（圖／長春藤生物科技提供）
及早儲存幹細胞 保持活性做最好的健康預防準備
國內專精幹細胞儲存領域的長春藤生物科技分享，從2021年最新發表的各項論文可以發現，成人周邊血幹細胞的萃取，雖然沒有年齡限制，但年紀越大儲存的周邊血幹細胞品質相對越差、數量也越少，及早儲存健康幹細胞是較佳的方式。
林凱信教授提醒，無論是有慢性病病史的族群，或針對未來癌症風險的超前部署，都建議盡早儲存周邊血幹細胞。自己的年輕細胞不僅具有較高活性、最高相容性以及最低排斥性，等到將來需要使用時已事先有所準備，才不會面臨「無幹細胞可醫」的狀況。
諮詢專家
台大醫院小兒部權威醫師暨長春藤生物科技研發室主持人林凱信教授 醫師
學經歷
台大醫學院 名譽教授
前台大醫院小兒部 主治醫師/小兒部血液腫瘤科主任
台灣海洋性貧血協會 榮譽理事長
曾任財團法人義大醫院 副院長
曾任中華民國血液及骨髓移植學會 理事長
台大醫學系畢業
醫療專長
幹細胞移植、血液腫瘤學、細胞療法、幹細胞儲存、先天性遺傳疾病
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