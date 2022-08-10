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牙科舒眠治療　客製化精準麻醉舒適兼顧安全

牙科舒眠治療　客製化精準麻醉舒適兼顧安全
牙科舒眠治療　客製化精準麻醉舒適兼顧安全

健康醫療網

2022-08-10 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】在過去麻醉資源相對吃緊的年代，牙科診間治療往往沒有麻醉的選擇。若要在舒適的狀態下接受牙科處置，當時只能進到開刀房接受插管全身麻醉，不僅容易出現喉嚨不適，也需要術後住院確保麻醉有完整的恢復。

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隨著牙科術式日新月異與麻醉技術的成熟演進，牙科與麻醉科之間的距離不斷縮小，合作也越來越密切，歐美各國的醫學會紛紛透過實證醫學的方式，發表牙科 領域的麻醉建議。 

客製化麻醉　從術前開始 

國泰綜合醫院麻醉科主治醫師楊琮翔指出，國泰綜合醫院麻醉團隊與牙科團隊合作多年，在牙科醫師排定治療日期後，由麻醉科醫師聯絡術前訪視，完整評估身體狀態與麻醉需求，共同討論麻醉方式、流程與風險；預先將各項身心 條件準備到最完善，也同時能降低術前的緊 張與焦慮。 

精準麻醉給藥　監測模組給予適合劑量

每個人的麻 醉需求量原本就不同，牙科麻醉的挑戰便是如何精準掌握最適當的麻醉深度：麻醉過淺容易留下不良記憶與干擾牙科醫師操作、麻醉過深又可能抑制呼吸與失去保護呼吸道的吞嚥反射。

對此，國泰綜合醫院採用全靜脈麻醉連續給藥幫浦，在輸入性別、年紀 、身高、體重後，由微電腦計算並執行最適當的給藥劑量與速度，再透過貼於額頭的腦波監測儀，數據化呈現實際的麻醉深度，做為調整給藥的可靠依據，這些都是維持「中度鎮定與止痛」的成功關鍵。 

牙科舒眠麻醉　創造醫病雙贏

牙科治療的舒眠麻醉具有存在的獨特性。楊琮翔主治醫師說，論傷口大小及疼痛度，不若其他需插管全身麻醉的手術；論處置時間，也無法像腸胃鏡檢查只需十幾分鐘的麻醉時間；論風險又比多數手術增加呼吸道沖水嗆咳的潛在危機。而專門的團隊運用純熟的技術達到最佳麻醉深度，不僅讓牙科醫師有更完整手術視野、 縮短處置時間、增加治療成功率，也讓病人能在完整麻醉監測與保護下， 接受必要的侵入性牙科處置， 兼顧安全與舒適，創造雙贏 局面。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54708

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