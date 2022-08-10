牙科舒眠治療　客製化精準麻醉舒適兼顧安全

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客製化麻醉 從術前開始
國泰綜合醫院麻醉科主治醫師楊琮翔指出，國泰綜合醫院麻醉團隊與牙科團隊合作多年，在牙科醫師排定治療日期後，由麻醉科醫師聯絡術前訪視，完整評估身體狀態與麻醉需求，共同討論麻醉方式、流程與風險；預先將各項身心 條件準備到最完善，也同時能降低術前的緊 張與焦慮。
精準麻醉給藥 監測模組給予適合劑量
每個人的麻 醉需求量原本就不同，牙科麻醉的挑戰便是如何精準掌握最適當的麻醉深度：麻醉過淺容易留下不良記憶與干擾牙科醫師操作、麻醉過深又可能抑制呼吸與失去保護呼吸道的吞嚥反射。
對此，國泰綜合醫院採用全靜脈麻醉連續給藥幫浦，在輸入性別、年紀 、身高、體重後，由微電腦計算並執行最適當的給藥劑量與速度，再透過貼於額頭的腦波監測儀，數據化呈現實際的麻醉深度，做為調整給藥的可靠依據，這些都是維持「中度鎮定與止痛」的成功關鍵。
牙科舒眠麻醉 創造醫病雙贏
牙科治療的舒眠麻醉具有存在的獨特性。楊琮翔主治醫師說，論傷口大小及疼痛度，不若其他需插管全身麻醉的手術；論處置時間，也無法像腸胃鏡檢查只需十幾分鐘的麻醉時間；論風險又比多數手術增加呼吸道沖水嗆咳的潛在危機。而專門的團隊運用純熟的技術達到最佳麻醉深度，不僅讓牙科醫師有更完整手術視野、 縮短處置時間、增加治療成功率，也讓病人能在完整麻醉監測與保護下， 接受必要的侵入性牙科處置， 兼顧安全與舒適，創造雙贏 局面。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54708
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