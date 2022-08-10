男子打噴嚏猛咳後昏倒竟「頸側動脈剝離」　家人做對4步驟救了他

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▲男子無故打了一個噴嚏、一陣猛咳後就昏迷倒地
醫生透過電腦斷層掃描發現，病患因打噴嚏、咳嗽用力過度，導致其左側頸動脈剝離，造成血管阻塞引發缺血性中風。所幸事發後在90分鐘以內，醫生透過手術，成功在病患的腦部置入血管支架，打通堵塞區段、恢復其腦部血流供應。據報導，手術後隔天病患便恢復正常說話能力，而原本無力的右側手腳也可以自由活動。
醫生表示，缺血性中風（Ischemic Stroke）通常是由於血栓阻塞血管，導致腦部血流受到阻斷、供血不足、大腦局部功能喪失。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，中風的常見危險因子包括，患有潛在疾病如高血壓、高血脂、心血管疾病、糖尿病、肥胖症、鐮刀型貧血等；此外，有中風史、基因遺傳、抽菸、酗酒、油膩及高納飲食、坐式生活等，也會增加發生中風的機率。
「FAST」口訣 (微笑、舉手、說話、黃金時間)
中風後即時治療是重要關鍵，如案例中的病患家屬，因及時發現病患的中風徵兆，並保持冷靜立即呼叫救援將其送醫治療，才有機會將傷害減至最低。因此在此呼籲民眾，務必牢記以下辨識中風特徵「FAST」4步驟：
F（FACE）微笑：
請患者露齒微笑或是觀察其面部表情，兩邊的臉是否有不對稱，若出現臉部單邊歪斜，就有可能是中風症狀；
A（ARM）舉手：
請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來，中風時病患會出現單側手臂無力；
S（SPEECH）口說話：
請患者重複你說的話，觀察句子是否清晰且完整，若口齒不清就可能是中風；
T（TIME）黃金時間：
當患者出現以上其中一種症狀時，就要立刻送醫、或呼叫119緊急聯絡救護車，把握黃金治療時間。
最後也提醒大家，一旦發現有人出現中風徵兆，請記下症狀以及發作時間，並告知醫護人員以供參考。
▲當患者出現中風症狀時，就要立刻送醫、或呼叫119緊急聯絡救護車，把握黃金治療時間。
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