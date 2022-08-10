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男子打噴嚏猛咳後昏倒竟「頸側動脈剝離」　家人做對4步驟救了他

男子打噴嚏猛咳後昏倒竟「頸側動脈剝離」　家人做對4步驟救了他
男子打噴嚏猛咳後昏倒竟「頸側動脈剝離」　家人做對4步驟救了他

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-10 15:00:46

一中年男子某日與家人用完晚餐後，不知何故打了一個噴嚏後、竟引起一陣猛咳並昏迷倒地，送醫後發現，竟是「頸動脈剝離」引發的腦中風，連夜進行緊急手術才得以獲救。

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根據《Torrance Memorial》報導，這名65歲的退休警官，某日與家人在家中享用晚餐，吃飽後不知何故打了一個大噴嚏、隨後便一陣猛咳，把剛吃進肚裡的食物和水都吐了出來，眼前一黑便失去意識，家人立即聯繫救護車，將其送往醫院，緊急插管接受治療。

▲男子無故打了一個噴嚏、一陣猛咳後就昏迷倒地



醫生透過電腦斷層掃描發現，病患因打噴嚏、咳嗽用力過度，導致其左側頸動脈剝離，造成血管阻塞引發缺血性中風。所幸事發後在90分鐘以內，醫生透過手術，成功在病患的腦部置入血管支架，打通堵塞區段、恢復其腦部血流供應。據報導，手術後隔天病患便恢復正常說話能力，而原本無力的右側手腳也可以自由活動。

醫生表示，缺血性中風（Ischemic Stroke）通常是由於血栓阻塞血管，導致腦部血流受到阻斷、供血不足、大腦局部功能喪失。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，中風的常見危險因子包括，患有潛在疾病如高血壓、高血脂、心血管疾病、糖尿病、肥胖症、鐮刀型貧血等；此外，有中風史、基因遺傳、抽菸、酗酒、油膩及高納飲食、坐式生活等，也會增加發生中風的機率。 

「FAST」口訣 (微笑、舉手、說話、黃金時間)

中風後即時治療是重要關鍵，如案例中的病患家屬，因及時發現病患的中風徵兆，並保持冷靜立即呼叫救援將其送醫治療，才有機會將傷害減至最低。因此在此呼籲民眾，務必牢記以下辨識中風特徵「FAST」4步驟：

F（FACE）微笑：

請患者露齒微笑或是觀察其面部表情，兩邊的臉是否有不對稱，若出現臉部單邊歪斜，就有可能是中風症狀；

A（ARM）舉手：

請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來，中風時病患會出現單側手臂無力；

S（SPEECH）口說話：

請患者重複你說的話，觀察句子是否清晰且完整，若口齒不清就可能是中風；

T（TIME）黃金時間：

當患者出現以上其中一種症狀時，就要立刻送醫、或呼叫119緊急聯絡救護車，把握黃金治療時間。

 

最後也提醒大家，一旦發現有人出現中風徵兆，請記下症狀以及發作時間，並告知醫護人員以供參考。

示意圖/Pixabay
示意圖/Pixabay

▲當患者出現中風症狀時，就要立刻送醫、或呼叫119緊急聯絡救護車，把握黃金治療時間。



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