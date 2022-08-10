特企／Pyure沈浸式實體店　帶領體驗主動式淨化魅力

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展廳內，除了有圓弧形全透明的高科技設計體驗空間，更展示了每款機型、及機種適用坪數，並有專人提供講解、帶領體驗等完善服務。
主動式淨化科技的神奇魅力
高濃度的甲醛模擬體驗區，能讓民眾彷彿身歷其境般立即感受到Pyure綠氧機強力的功效。
一進入密閉空間，體驗者便能嗅及濃烈、裝潢後刺鼻的甲醛氣味，然而，僅隔一扇玻璃門，另一側的環境，卻在經由Pyure綠氧機快速瓦解難聞異味後，猶如浸身太陽光洗禮般的乾淨舒適。此外，散佈於空氣中的氫氧自由基也能一同掃蕩附著於衣物及周身看不見的細菌病毒，徹底守護健康。
適用各種使用環境、坪數
Pyure綠氧機的實體店現場，除了展示一般家庭適用機型，更有一系列不同機型，適用於各樣開放及密閉空間，舉凡工廠、煙味常駐的酒吧、居家裝潢、醫院等，滿足任何坪數及環境使用需求。若嫌機體佔空間，Pyure科技技術，能結合中央空調，透過全室循環達到全面性地徹底淨化，讓你無論身處室內何處，都能感受到宛如大自然的陽光清潔力。
傳統空氣清淨機與Pyure綠氧機的運作原理
傳統空氣清淨機，需不定時更換濾網、短期耗材，才能維持一定的清潔功效，且主要功能，皆著重在「空氣」淨化，卻忽略了附著於「物體表面」的危險因子；而使用者在更換、清潔濾網及部分耗材時，難免接觸到附著其上的病毒，無法達到真正安心。Pyure綠氧機三年內免耗材（內含燈管可用1萬小時，以每天開啟8小時為計算單位）、免清洗，免去忘記清洗濾網的窘境，同時阻絕接觸病毒的疑慮。
美國頂尖的紫外線羥基製造技術專家Pyure公司，近年來針對SARS-CoV-2不斷進行研究，證實Pyure綠氧機仿造自然原理生成、對人體及動植物無毒無害的氫氧自由基（-OH），除了能清潔室內空氣、消滅病菌，對於清除附著於物體表面的危害，同樣具有優秀表現。
相較於普遍市售的傳統空氣清淨機，經由吸入髒空氣進行過濾，再釋放臭氧或氫氧離子，只能達到室內環境「局部空氣」的濾淨與抑菌功能，不僅無法徹底去除病毒根源，更忽視了物體表面上存有的危機。
Pyure綠氧機其一優勢，在於強調「主動」比「被動」好，比起被動吸入髒空氣再行過濾，Pyure科技能主動製造並釋放氫氧自由基於全室環境，無論是空氣中、物體表層，抑或是看不見的各個角落，都能迅速清消常見病毒、黴菌及異味。
Pyure台灣總經銷台灣氫氧基科技誠摯邀請您，蒞臨實體店親身體驗Pyure綠氧機的科技新魅力！
更多相關資訊，請見美國Pyure官方網站：https://pyure.com/
或THT台灣氫氧基科技官網：https://www.thtair.com.tw/