出國進修以為水土不服　核磁檢查才知腫瘤纏身

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現年34歲的佳佳，和母親特別感謝高醫協助圓夢，特別是乳房外科醫師巫承哲4年多來，照顧佳佳無微不至，早已成為佳佳堅強求生的依靠。巫承哲醫師說，很多癌症病人在得知惡耗時，往往會感到沮喪甚至放棄，但照顧佳佳近4年來次次忍受化療、標靶及放射線等治療的痛苦，依然堅強地面對一切；同時也看到佳佳媽媽偉大的母愛，激勵著他要更努力醫治佳佳，以減輕媽媽的負擔。
身體不適以為水土不服 竟是癌轉移
佳佳生病前擔任教保員，照顧「慢飛天使（身心障礙學童）」，4年前赴加拿大進修時，出現耳鳴、嘔吐等不適症狀，剛開始以為只是水土不服，直到就醫做完核磁共振檢查後，才發現腦部長了許多小腫瘤，於是趕緊返台治療，在高醫接受詳細的檢查發現，已是乳癌四期轉移了。
癌細胞擴散 轉念「活下去」延續愛
去年初佳佳的癌細胞擴散至腰部，導致無法行走，整天只能包著尿布生活，她忍受掉髮、腹瀉、吃不下、皮膚紅腫、指甲剝離等藥物副作用，有段時間爆瘦到33公斤，像在鬼門關前走一遭，可她還是熬了過來。「癌症並不可怕，最可怕的是自己沒有活下去的勇氣」，佳佳說，她會努力抗癌並提醒大家珍惜健康，將愛延續下去。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54705
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