癌治療藥物副作用　奇美醫學中心設「腫瘤衛教諮詢室」解惑

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奇美醫學中心藥劑部藥師吳炎明表示，癌症在三十多年以來一直是國人十大死因之首，但隨著醫療科技的進步及各種新型態藥品的開發，讓癌症病人在接受治療後的存活率也越來越高，但伴隨而來的用藥問題也愈來愈繁雜，從術前的化學治療，再經歷手術及手術後的化學治療或是賀爾蒙療法、標靶藥物療法甚至於免疫檢查點抑制劑的治療，病人所歷經的治療過程往往是漫長且必須承受許多因治療所帶來的不適。
不了解自身用藥 降低預期治療效果
奇美醫學中心藥劑部過去建立了許多提供藥物資訊的管道供民眾參考，但由於癌症治療的過程相較於其他疾病更顯漫長，而且在用藥上會因為考量病人的病程及身體狀況差異有所調整。吳炎明藥師指出，部分病人(約30%)會因為對自己使用的藥物不瞭解進而產生恐慌、排斥甚至抗拒用藥，也因此導致了病人的生活品質降低，甚至無法達到預期的治療效果。
腫瘤衛教諮詢室 提供完善關懷服務
為此，奇美醫學中心藥劑部決議化被動為主動，針對癌友提供主動關懷衛教並成立專責的「腫瘤衛教諮詢室」，提供民眾更專業且完善的關懷服務。吳炎明藥師說明，內容包含首次化療及治療藥物轉換、口服抗癌藥物衛教、提醒藥物可能發生的不良反應、發生不良反應時之處置及注意事項等，當有不同領域問題時也能適時提供轉介。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54707
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