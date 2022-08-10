一歲幼童發燒又抽搐　竟是重複感染新冠病毒

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新竹臺大分院急診兒科暨小兒感染科楊德亮醫師說明，小豆因為有先天性心臟病及頻繁熱痙攣的病史，屬於COVID-19重症高風險的兒童族群，在急診室診斷可能為新冠病毒二次感染後，立即收治於新竹臺大分院的兒童專責病房。抽血檢查小豆體內的新冠病毒抗體，發現兩種抗體（N-蛋白抗體與S-蛋白抗體）數值皆很低；這表示小豆在第一次感染後，體內可能沒有產生足夠的抗體數量，或是體內抗體濃度在短時間內就大幅下降。
確診後又發燒 小心再次感染
楊德亮醫師指出，學齡前的幼童原本就容易因各種病毒或細菌感染而發燒。在COVID-19疫情高峰期間，除了考慮新冠病毒二次感染以外，還要考慮其他目前在社區中流行的病原，例如:腺病毒（Adenovirus）、單純疱疹病毒（HSV-1）、嬰兒玫瑰疹病毒（HHV-6 或 HHV-7）、A型鏈球菌感染（Group A Streptococcus）等。
當心併發MIS-C 出現異常症狀快就醫
此外，新冠病毒感染後引發的「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」也可能以發燒合併皮疹、腹痛、頸部淋巴結腫大、血管炎等症狀出現。MIS-C臨床表徵多變，提醒家長應注意確診後兒童再次發燒時，有合併哪些症狀，並且密切觀察孩童的精神活動力、食慾與呼吸狀況。若孩童活動力明顯下降、嗜睡、尿量明顯減少或呼吸喘，應立即帶孩童就醫，由兒科醫師進行診斷與提供即時治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54710
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