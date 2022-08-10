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跟蹤、尾隨、寄送物品　以愛為名卻使人心生畏懼

跟蹤、尾隨、寄送物品　以愛為名卻使人心生畏懼
跟蹤、尾隨、寄送物品　以愛為名卻使人心生畏懼

健康醫療網

2022-08-10 20:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】大學畢業即進入職場的香香，在工作及人際互動表現上都相當優異，然而在公司中，常讓其有股莫名的壓力，逼得她喘不過氣且時時覺得緊繃，下班返家後亦多有失眠、焦慮、不安等身心狀況，最後更迫使她選擇離職且抗拒再進入職場。在朋友的陪同下至精神科就醫，情緒穩定後才說出在公司所受的傷害。

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原來香香在公司表現優異且人緣佳，喜歡她的人自然不是少數，香香對此原不以為意，然而卻有一個同事屢屢出現在其身邊，經常性的巧遇且時不時的贈送禮物給她，也常常提醒「上班路上要小心」等看似貼心的話語，而看到她與異性同事互動亦顯得不悅並表達不滿。為此香香感相當困擾，曾多次拒絕對方送禮亦清楚告知對方彼此間友誼應有明確的界線，但對方仍三番兩次試圖越線甚至過度干預香香私人領域的生活，監視其下班後去向、與誰互動等，但礙於彼此同事關係，香香僅能隱忍，然而卻越來越不快樂且工作專注力亦常顯不佳，最後敵不過身心狀況影響而離職。

不當追求「以愛為名」　不僅觸法更影響受害者身心

香香所遭遇的事件似乎難以界定為性騷擾事件，但又確實對她造成嚴重的日常生活與情緒影響。其實，香香即為今年6月甫上路的《跟蹤騷擾防治法》中典型的受害者。《跟騷法》中明定出八類跟蹤騷擾行為，包括：跟蹤、尾隨、歧視、通訊干擾、不當追求、寄送物品、出示有害名譽訊息、冒用個資購物等，只要有反覆持續對待特定對象、違反當事人意願且使人心生畏怖，以及與性和性別有關的行為，甚至被害人明確表達抗拒後仍未改善，便已涉及觸法行為。

然而，跟蹤騷擾行為常常是「以愛為出發點」所進行，加害者通常不知道自身犯錯，或者對人際關係的相處界線分寸難以掌握；社工師廖雪君表示，被害者因為生理上未受傷也難以向他人開口求救或表達不適之感受，多會選擇隱忍，久而久之不僅心理遭受傷害，亦使生理、社會等功能表現出現異狀。

廖雪君舉例，如心理層面出現情緒低落、低自尊情況；生理層面則出現噁心、頭痛、食慾不佳等表現；社會層面則可能是被迫須更換自身通訊電話或離職等負向影響。另外值得注意的是，受害者型態會依個人特質不同而有差異，且任何性別都可能被跟騷，故受害者若無焦慮、情緒低落等症狀，也不表示沒有創傷，更不表示沒有受到傷害。

面對恐怖愛慕者　保護自己六要點

隨著《跟騷法》的頒布和施行，受害者的遭遇和所受之傷害，終於被重視。廖雪君分享，如果不慎遭遇跟騷行為者，不需再忽視自身不適感受，因為當自身意識到受傷害時，常常都是已經隱忍一段時間後的表現，我們可以選擇以下保護自己的方法：　

  1. 敏銳覺察：當對方找理由接近或與你談話時，首要考量的是你「想或不想」參與，而不是對方有無需特殊理由。
  2. 明確態度：對於不舒服或不願意的交談，以誠懇堅定的態度說「不」。
  3. 保持距離：不請他人傳話也不單獨赴約，避免製造獨處機會。
  4. 告知他人：讓第三者(如：同學、朋友、師長或主管)知道你正面臨的處境。
  5. 保留證據：如通訊對話之電子檔、語音檔或手機截圖等務必存留。
  6. 報警求助：如果對方仍無法停止騷擾行為，可撥打110尋求警政協助。
騷擾、跟蹤纏身憂鬱　記得尋求專業協助

廖雪君提醒，而倘若跟騷事件已使你出現身心狀況，除身邊支持系統外，亦記得可尋求專業之協助：

  1. 諮商輔導資源（學校、公司、衛生局心衛中心、各縣市政府社會局等）。
  2. 民間機構輔導資源（現代婦女基金會、婦女新知基金會等）。
  3. 就醫（心理治療、藥物輔助等，可以保護你且能讓你保有隱私）。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54728

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