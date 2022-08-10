跟蹤、尾隨、寄送物品　以愛為名卻使人心生畏懼

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不當追求「以愛為名」 不僅觸法更影響受害者身心
香香所遭遇的事件似乎難以界定為性騷擾事件，但又確實對她造成嚴重的日常生活與情緒影響。其實，香香即為今年6月甫上路的《跟蹤騷擾防治法》中典型的受害者。《跟騷法》中明定出八類跟蹤騷擾行為，包括：跟蹤、尾隨、歧視、通訊干擾、不當追求、寄送物品、出示有害名譽訊息、冒用個資購物等，只要有反覆持續對待特定對象、違反當事人意願且使人心生畏怖，以及與性和性別有關的行為，甚至被害人明確表達抗拒後仍未改善，便已涉及觸法行為。
然而，跟蹤騷擾行為常常是「以愛為出發點」所進行，加害者通常不知道自身犯錯，或者對人際關係的相處界線分寸難以掌握；社工師廖雪君表示，被害者因為生理上未受傷也難以向他人開口求救或表達不適之感受，多會選擇隱忍，久而久之不僅心理遭受傷害，亦使生理、社會等功能表現出現異狀。
廖雪君舉例，如心理層面出現情緒低落、低自尊情況；生理層面則出現噁心、頭痛、食慾不佳等表現；社會層面則可能是被迫須更換自身通訊電話或離職等負向影響。另外值得注意的是，受害者型態會依個人特質不同而有差異，且任何性別都可能被跟騷，故受害者若無焦慮、情緒低落等症狀，也不表示沒有創傷，更不表示沒有受到傷害。
面對恐怖愛慕者 保護自己六要點
隨著《跟騷法》的頒布和施行，受害者的遭遇和所受之傷害，終於被重視。廖雪君分享，如果不慎遭遇跟騷行為者，不需再忽視自身不適感受，因為當自身意識到受傷害時，常常都是已經隱忍一段時間後的表現，我們可以選擇以下保護自己的方法：
- 敏銳覺察：當對方找理由接近或與你談話時，首要考量的是你「想或不想」參與，而不是對方有無需特殊理由。
- 明確態度：對於不舒服或不願意的交談，以誠懇堅定的態度說「不」。
- 保持距離：不請他人傳話也不單獨赴約，避免製造獨處機會。
- 告知他人：讓第三者(如：同學、朋友、師長或主管)知道你正面臨的處境。
- 保留證據：如通訊對話之電子檔、語音檔或手機截圖等務必存留。
- 報警求助：如果對方仍無法停止騷擾行為，可撥打110尋求警政協助。
廖雪君提醒，而倘若跟騷事件已使你出現身心狀況，除身邊支持系統外，亦記得可尋求專業之協助：
- 諮商輔導資源（學校、公司、衛生局心衛中心、各縣市政府社會局等）。
- 民間機構輔導資源（現代婦女基金會、婦女新知基金會等）。
- 就醫（心理治療、藥物輔助等，可以保護你且能讓你保有隱私）。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54728
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