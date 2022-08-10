敗血致死率近三成　mNGS研究爭取黃金投藥期

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中國醫藥大學附設醫院針對日益氾濫的超級細菌問題，整合藥劑、檢驗、感染科醫師與人工智慧專家，開發「智抗菌決策輔助系統」，榮獲2021年臺北生技獎跨域卓越獎優等獎肯定。此次將再進一步與Illumina及台灣康博醫創（Micronbrane Medical）共同開展「急重症臨床感染-敗血症 mNGS 研究計畫」，目標提供更準確、更快速、更可靠的檢驗結果，帶給病人更好的治療。
中國醫藥大學附設醫院周德陽院長指出，此項歷史性的合作開啟，將有助於全球醫界瞭解敗血症的眾多難解議題，透過搭配mNGS病原高通量基因定序，提供臨床更詳細完整的病人感染資訊，進一步在黃金搶救時間爭取更多關鍵治療與幫助。
縮短判斷原體時間 輔助臨床投藥搶救
中國醫藥大學附設醫院薛博仁副院長指出，過去對臨床的敗血症，是以微生物學的病原體診斷為主，非常耗時，有些病原體甚至是培養不出來，且有一些病原體是我們也不知道的；這次的研究專案，運用總基因體的次世代定序，可以快速發現微生物的基因的片段，鑑定屬於哪一種細菌、病毒、黴菌或者是寄生蟲，提供臨床醫師在搶救的黃金時間使用正確抗生素，對敗血症的病人幫助甚鉅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54709
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