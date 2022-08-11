成人手腳麻又無力　除了中風恐患罕病CIDP

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根據國外統計數據顯示，國際間CIDP發生率約為1.8，也就是每年十萬人中約有1.8人確診此疾病。羅榮昇理事長坦言，也是因為此疾病相當罕見，所以「準確診斷」至關重要。由於許多神經方面疾病的表現差異，難以從症狀本身看出病因，因此，除了從臨床症狀表現診斷之外，也可藉由神經理學檢查、神經電生理檢查、超音波、核磁共振，或甚至脊椎穿刺及神經切片等侵入性檢查結果綜合判斷，來排除其他疾病可能。
舉例來說，羅榮昇理事長提到，診間遇到主述症狀為手腳麻、無力的患者，最常見原因分別是糖尿病造成的神經病變、攝取過量酒精或正進行化療等，較難直觀聯想到CIDP，但CIDP與其他神經疾病有一個最大區別，那就是「反射神經理學」。如失智症造成的神經退化，雖也會使患者步態不穩，但並不會讓患者本身反射功能衰退，亦不會出現感覺異常，因此，可從這些方面著手準確診斷CIDP。
IVIG有條件給付 建議調整給付劑量增生活品質
目前針對CIDP有3種主要治療方式，包括使用高劑量類固醇進行的衝擊療法、靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）治療以及血漿置換治療。羅榮昇理事長指出，臨床上使用衝擊療法要相當謹慎，由於台灣B肝患者不少，貿然使用可能會導致猛爆性肝炎。另外，長期使用類固醇，也可能導致骨質疏鬆、水牛肩甚至股骨壞死等副作用，進而影響患者治療意願及用藥順從性。
而免疫球蛋白治療相對簡單，只要打3-5天，每個月至醫院施打即可。羅榮昇理事長指出，目前IVIG在台灣有部分條件的健保給付，然而，即便通過申請，現階段來說健保也僅能給付半年兩個全劑量、一年四個全劑量的免疫球蛋白治療。羅理事長以目前國際通用的治療劑量建議，未來可再調整健保給付劑量至半年至少2.5個全劑量，較能維護患者生活品質。
先類固醇後改IVIG治療 CIDP病人症狀獲改善
羅榮昇理事長分享，曾有一位30幾歲年輕男生，個兒高，體格壯碩，卻不幸在年紀輕輕的時候就被診斷出CIDP。初期使用類固醇衝擊療法效果不錯，後續卻開始出現容易感染及骨質疏鬆造成易斷等副作用。後改用免疫球蛋白，雖然偶爾仍會出現皮膚感染，但是對腳麻狀況改善很多，病人現在可以過長一點時間再回診補充免疫球蛋白，對他的生活有很大的幫助。
事實上，每種治療的療效都是因人而異，羅榮昇理事長表示，自己的病人有些只要4週以上未進行免疫球蛋白治療就會又開始沒力，但也有約20%的患者，治療幾次後，長期都沒有再發作，因此，患者切勿輕易放棄治療希望。
罕見疾病診斷及治療路上並不容易，台灣神經免疫學會長年來致力於整合各神經免疫疾病的資源衛教，未來亦會新增CIDP相關衛教提供民眾做參考，期盼能幫助更多患者及早發現疾病，及早治療。
台灣神經免疫學會：https://www.tnms.com.tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54620
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