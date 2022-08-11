6旬阿嬤摔車急送醫！ 老大人骨質疏鬆需注意

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中山醫院不孕症與各科疑難病中醫藥諮詢醫師黃貴松說明，人體依照年齡增長骨質會逐漸流失，漸漸形成骨質疏鬆，而一般來說會以50歲作為門檻，尤其是女性，在過了50歲後接近更年期，雌激素會極速下降、細胞功能衰退，骨質流失會特別明顯，屬於骨質疏鬆高危險族群，另外像是太少運動、太少曬太陽，或是車禍骨折開刀、長期臥床等，也算是高危險族群之一。
黃貴松醫師表示，中醫將人體的臟器分為肝、心、脾、肺、腎，而「腎」在中醫治療當中與骨頭、骨質有關，假設一個人骨質不好可以說是腎虛的關係。「腎虛」又分為腎陰虛與腎陽虛，腎陰虛的人身體會比較熱，像是常常熬夜、容易上火，或是吃到熱的東西會喉嚨痛、流鼻血等等；反之，腎陽虛的人容易手腳冰冷，肚子痛、腰酸、雙腿無力看起來很虛弱，女生則容易私密處有較多分泌物。
龜鹿二仙膏陰陽雙補 改善骨質疏鬆
黃貴松醫師進一步表示，中醫會觀察病患所需給予客製化的治療與補方，像腎陰虛用涼補，腎陽虛用熱補；而龜鹿二仙膏是中草藥治療骨質疏鬆的老藥方，藥材上龜板屬陰補身體的質、鹿角屬陽補身體的能量，陰陽雙補幫助骨質生長，另外搭配人參補氣輔助鹿角的效果、枸杞子補陰輔助龜板，也因為是四種材料，更有別名為「四珍膠」。
養成運動習慣多曬太陽 遠離骨質疏鬆問題
黃貴松醫師提醒，龜鹿二仙膏是對身體虛弱的人有幫助，但有些人看似虛弱其實是因為身體消化不好，或是腸胃不好的關係，因此使用前還是要諮詢專業中醫，了解自身狀況是否適合使用，以免補錯。另黃醫師也提醒，平時養成運動習慣維持肌肉量、多曬太陽幫助人體製造維他命D，而老人家要注意不要跌倒，特別是洗澡時以及經過顛簸的地方，都要特別注意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54767
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