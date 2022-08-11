餵母乳好想哭　醫師解惑：哺乳媽媽如何面對哺乳嫌惡感？

▲親餵母乳會讓大部分母親感受到滿滿的愛意、且感覺被需要
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誘發因素
哺乳嫌惡感（Breastfeeding aversion and agitation ，BAA）是一種母親在進行哺乳或擠乳時經歷許多負面情緒，如嫌惡、憤怒、乳頭痛、想逃跑、皮膚癢、感覺有東西在爬（研究中也有媽媽說，到了腳趾捲曲才能忍耐的程度）、而這種情況大多發生在懷孕時、或是大小寶一起餵（協力哺乳）、或跟生理週期相關，因此被認為可能和賀爾蒙有關，但詳細原理尚未得到醫學證明。
根據研究顯示，許多媽媽的嫌惡感常發生在夜晚、疲勞時；另外在哺餵時若寶寶比較躁動不安，比如揮舞雙手、玩乳頭等，也會導致媽媽心煩意亂。
如何解決
張淳翔認為，最可怕的不是嫌惡感本身，而是隨後而來的愧疚感，媽媽會因為這樣的嫌惡感而自我譴責。在此建議媽媽加以了解並接受自己的負面情緒，才是最重要的事。另外，張淳翔提醒哺乳媽媽們，不要讓自己過於勞累、並應定時補充流失的水分以免脫水、在哺乳的同時可嘗試邊看劇、聊天，讓自己分心。
此外，最富挑戰性的是跟大寶溝通離乳，媽媽可以跟大寶說「奶奶要休息了」，讓他「跟奶奶說拜拜」、同時增加大寶白天吃固體食物的分量、多帶他出去玩，並慢慢減低哺乳頻率，可能要兩三個月才會離乳。
在此，也鼓勵媽媽們諮詢泌乳顧問尋求實際的幫助，並常與有相同經驗的媽媽交流，以獲得及時的支持。
資料來源：
１．青年診所暨楊靖瑩哺乳諮詢中心
https://ppt.cc/fXF4xx
２．Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research ¦ Volume 22 ¦ Issue 6 ¦ November-December 2017
３．張淳翔醫師的文章：戒親餵
https://ppt.cc/frb4Tx
本文經 母乳顧問 張淳翔醫師 臉書粉專《母乳顧問 兒科醫師 張淳翔》授權報導
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