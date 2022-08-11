下一胎隔多久生才好？　醫師破解懷孕迷思：再次懷孕前該了解這些事

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蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文分享，近日一名人在中國的孕媽表示，目前剖腹產後6個月，第一胎有胎位不正的問題，如今發現自己又懷孕了，擔心間隔時間過短會造成子宮破裂，而且不少醫生都建議「不要了」，讓她非常糾結是否有機會保住這一胎。
另一名孕媽則透露，自己在懷孕快23週時，因為寶寶的肢體問題而引產了，網路上的資訊大多都建議引產後，至少隔半年至一年再懷孕，且引產手術對於子宮的傷害更大，需要足夠的時間恢復，讓她好奇再度懷孕的間隔時間長短，是否真的會影響懷孕時期寶寶的發展和媽媽的身體健康功能。
休息半年至一年以上再懷孕比較好
對此，蘇怡寧解釋，大多研究結果建議前一胎生完之後，休息半年至一年以上再懷孕會比較好，若間隔時間比較短，可能會增加流產和早產的機率，而上一胎是剖腹產的話，也會增加子宮破裂的風險。
不過，她強調「人生不需要那麼極端」，這些都是機率上的差別，並不代表一定會發生。她認為，要是沒有非常急迫地需要立刻懷孕，確實可以稍作半年至一年以上的休息，但生完沒多久就不小心再度懷孕，也不一定要終止妊娠，至於有早期流產的人妻們，基本上只要休息1、2次正常月經就可以準備迎接新生命。
本文經婦產科名醫蘇怡寧臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》授權報導
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