胸痛、心悸、氣喘，是心臟病還是恐慌症？　醫喊：別管是哪個，快打119！

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心臟科專家萊文博士（Glenn N. Levine）指出，心臟病發作雖然來得突然、及強烈，但是通常會有預兆，患者會感到輕微的疼痛，之後才在幾分鐘內惡化，在真正發作以前這些預兆可能會發生好幾次。
另一方面，恐慌症是焦慮症的一種，屬於精神疾病，通常由創傷性事件或巨大的生活壓力引起，也可能無緣無故爆發，症狀一般會在10分鐘內達到峰值。
恐慌症的發作，會讓你覺得自己有心臟病，但是只有心臟病，屬於真正的緊急醫療情況。然而醫生指出，只要出現了相應的症狀，任何人都不應該冒險認為「這可能只是恐慌症」，因為即便看起來很健康的人，也有可能得心臟病。
胸部疼痛，是心臟病最常見的症狀，但是女性還會出現其他症狀如噁心、背部或下頷疼痛。「很多病人，甚至醫生都沒有意識到，心臟病是女性的頭號殺手」萊文指出，無論男女，醫生應多和患者討論患上心臟病的風險，幫助他們識別危險因素，如吸菸、高血壓、高膽固醇等等，因為即便沒有這些危險因素，也可能有心臟病。
恐慌症，雖然不屬於緊急醫療事故，但也不代表一切就沒問題了，相反地，「房子著火的時候，一般都是由小事故，比如烤焦的麵包引起的，你的身體在提示你：是戰鬥還是逃跑？」來自紐約大學的心理學專家加拉格爾（Thea Gallagher）如此解釋。
恐慌症的來源非常複雜，當它發作的時候會擾亂人們的大腦，使之無法正常運作，不僅如此，加拉格爾指出：「一些人面對恐慌症的反應，還是問題變得更複雜了！」如果選擇迴避恐慌癥，而不接受治療，只會任由恐慌症再度發作。
根據外媒美國心臟協會的調查，將近5%的美國人都曾在生命中的某個時段經歷過恐慌症，這並不只是人們腦袋裡的想法，而是伴隨身體症狀出現的一種精神障礙。
最新的研究顯示，讓恐慌症患者處在熟悉的空間中、接觸與焦慮有關的感受能有效緩解症狀。研究團隊曾進行實驗，讓心跳加快的恐慌症患者，在發作時原地慢跑，隨著跑步帶動心律，患者慢慢意識到自己是安全、並不會發生什麼事，恐慌的症狀也得到緩解。
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