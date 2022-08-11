女自摸乳房「刺刺的」　竟罹早期高風險性三陰性乳癌

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35歲張小姐，從事房仲服務業，兩年前年底突然感覺右側乳房有一股來自內部的異樣感，自行觸摸有硬塊、刺刺的，腦中警鈴大響，趕快到住家附近診所做乳房超音波檢查，隨後被轉介大醫院做進一步檢查，發現2.9公分腫瘤且有多顆腋下淋巴結轉移，切片確診為「早期高風險性三陰性乳癌」。
「真的會錯愕！」得知確診時，張小姐腦中一片空白，完全無法相信，自己沒有乳癌家族史、不抽菸、不喝酒，生活作息還算正常，乳癌「怎麼會輪到我？」尤其，還是傳說中復發率高、預後差的乳癌類型——三陰性乳癌！
不過，天性樂觀又堅強的張小姐，以積極奮戰的態度接受相關治療，勇於面對預後差的三陰性乳癌！她，堅信台灣醫療技術，在醫師建議之下，接受免疫藥物合併化療的先期性治療以縮小腫瘤，結果手術前已檢測不到腫瘤細胞，但因病灶接近乳頭，遂進行局部手術切除前哨淋巴腺，並且接續術後輔助治療以鞏固療效。而張小姐在順利完成三階段治療後，目前恢復良好，僅需定期回診追蹤。
樂觀心情+專業醫療 勇敢迎戰三陰性乳癌
對許多癌友而言，罹癌是人生中最低潮的時期，其實，張小姐也曾經如此，但她很快地做好調適。
就像一般女孩子，張小姐也重視外表，但乳癌治療過程出現了掉髮和水腫等症狀，家人看了心疼，她卻感到慶幸，幸好公司同意留職停薪，也碰巧遇到COVID-19，大家減少外出又有口罩做遮掩，少了異樣的眼光；掉髮嚴重，就乾脆剃成光頭。張小姐表示：「幸好頭型還不錯！」
重獲健康的張小姐，已回到工作崗位，為顧客提供專業的服務，展現自信與美麗。回首2年抗癌路，張小姐感謝醫療團隊和家人好友的照顧，也想以自身經驗告訴三陰性乳癌病友，保持樂觀，台灣醫療非常棒，把心胸放寬，勇敢地聽從醫師建議接受治療！
*本案例僅為相關治療個案，並不當然適用於所有病患，有關病症請洽詢您的專業醫療人員。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54718
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