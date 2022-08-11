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弟想衝柬埔寨淘金！姊高興「最好別回來」　背後原因心疼

▲一名女網友分享，自家弟弟最近吵著要去柬埔寨賺大錢，而她高興喊「最好不要回來」，背後原因則讓全部人感到心疼。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名女網友分享，自家弟弟最近吵著要去柬埔寨賺大錢，而她高興喊「最好不要回來」，背後原因則讓全部人感到心疼。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-11 16:32:58

近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。不過，就有一名女網友分享，自家弟弟最近吵著要去柬埔寨賺大錢，而她高興喊「最好不要回來」，背後原因讓全部人相當心疼。

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原PO於Dcard指出，弟弟從小到大都被寵上天，導致弟弟個性變得自以為是，弟弟到了國中就輟學，「以前一天到晚爸媽半夜要去警局把人領出來，然後人又不見，警察又會來敲門說小孩沒去學校」。她坦承，一直以來對此感到不滿，因弟弟在家根本要什麼有什麼，自己則是受到不平等的待遇長大。

而弟弟成年後，開始沉迷於線上賭博，「動不動就幾十萬幾百萬在賠，想當然他是我爸媽最愛的『兒子』所以也都幫他還，這種事情這幾年發生了好幾次，賠到我們家已經為了他要拿房子去貸款，而且數目大到爸媽工作到80歲都還不完」。

面對不合理的狀況，原PO氣得向爸媽講道理卻沒被理會，爸媽甚至為了弟弟負債。直到前陣子，弟弟突然吵著要去柬埔寨淘金，回想起弟弟的所作所為，原PO表示「我超高興，希望他趕快去，最好不要回來」，但爸媽反而將弟弟的護照藏起來，爸爸甚至還說「如果他死了，他也不想活了」，讓原PO心碎直呼「所以說如果當初就沒有要關心你還有一個女兒，幹嘛把我生下來」。

▲柬埔寨詐騙台人徵才事件多，引起台灣人重視。（示意圖／Pixabay）
▲弟弟想前往柬埔寨淘金，姊姊反而高興喊「最好不要回來」。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，隨即引起眾多網友心疼留言，「父母不醒，妳只會一直被拖累」、「看完很心疼妳，我懂這種無奈的感覺，把自己顧好就好了」、「真的去了，你爸媽也會花大錢救回來的」、「我勸你趕快離開這個家，任何事情都不要管了」。（編輯：陳雅雲）

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