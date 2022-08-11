弟想衝柬埔寨淘金！姊高興「最好別回來」　背後原因心疼

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而弟弟成年後，開始沉迷於線上賭博，「動不動就幾十萬幾百萬在賠，想當然他是我爸媽最愛的『兒子』所以也都幫他還，這種事情這幾年發生了好幾次，賠到我們家已經為了他要拿房子去貸款，而且數目大到爸媽工作到80歲都還不完」。
面對不合理的狀況，原PO氣得向爸媽講道理卻沒被理會，爸媽甚至為了弟弟負債。直到前陣子，弟弟突然吵著要去柬埔寨淘金，回想起弟弟的所作所為，原PO表示「我超高興，希望他趕快去，最好不要回來」，但爸媽反而將弟弟的護照藏起來，爸爸甚至還說「如果他死了，他也不想活了」，讓原PO心碎直呼「所以說如果當初就沒有要關心你還有一個女兒，幹嘛把我生下來」。
貼文一出，隨即引起眾多網友心疼留言，「父母不醒，妳只會一直被拖累」、「看完很心疼妳，我懂這種無奈的感覺，把自己顧好就好了」、「真的去了，你爸媽也會花大錢救回來的」、「我勸你趕快離開這個家，任何事情都不要管了」。（編輯：陳雅雲）
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