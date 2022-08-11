轉廢為能從口號變傳承！綠色政策力拚循環經濟

「ESG轉廢為能」已從過去口號，成為產業必須依循企業傳承精神。國發會、經濟部工業局、能源局、環保署皆派員全程參與「ESG轉廢為能 你我同行」論壇，並對新創事業以循環永續、ESG精神打造，十分肯定，尤以能「轉廢為能，再生能源」為主軸，表示全力支持。台灣循環能源發展協會秘書長袁易也疾呼，中央、地方未來能對相關法條態度一致，才能在廢棄物去化、公司治理ESG、獲取綠電拓展外銷這一環，趕上國際與世界接軌。
袁易提到，新創團隊中的「歐司瑪」擁有完善的再生能源處理系統，經過幾十年的努力及研發專利技術將難以處理的「廢輪胎」、「廢橡膠」、「廢塑膠」、「廢機油」等無機廢棄物，利用「熱處理裂解技術」產生超高品質的再生油品，並提供給大型運輸與大量用電的企業使用，創造減碳目的，成就再生循環經濟，達到負碳永續綠能奇蹟。袁易認為，循環經濟的中心處理思維，在於「沒有廢棄物、只有資源錯置」。政府相關單位雖已發佈辦法，但台灣仍有數以萬計的企業主正在為處理事業廢棄物去化傷透腦筋，並支付高昂的成本；原因即在於由廢轉能的法規、技術、實質運作等，都還在新興發展的起步階段。他也呼籲，政府宜加快腳步，尤以全台廢棄物轉為綠電、綠金為首要推動方向。
台日產經友好促進會會長葉建陽表示，企業ESG就像一個人的健康檢查，評估一間公司的整體表現，藉由健檢，找出企業的優缺點，建立正確價值觀與對社會及環境的責任，並長久落實達到永續經營。中小企業若要實現ESG且轉型成低碳製造，需要從產品研發、原物料來源及製程管理開始調整，強化高效決策及快速執行的優勢，彌補企業規模小、資源少的弱勢。在這過程中，政府的角色非常重要，尤其在台灣許多中小企業對ESG的概念還很模糊，至少在一段時間內宣傳、輔導、提供誘因等，政府都必需更努力。
此外，由台灣循環能源發展協會、台灣電影製作發展協會、仙人掌創業服務及臺北創新實驗室，共同推出「Resurrection 死裡復活」徵件即將展開。這項徵件，以「廢棄物」再生、轉廢為能」為主軸，參賽對象可以自由發揮。活動分成「綠色生活組」及「綠色商機組」。台灣循環能源發展協會舉例，在日常生活中可以有各種「垃圾」創意，包括運用在省電省水、永續生活妙招、剩食、廚餘，徵件不限形式方式呈現，可以「實體產品」、「影片」、「音樂」、「文學」、「繪」呈現；另外，「綠色商機組」以「轉廢為能」、「減碳」、「循環共享」、「再生能源」…提出「商業創新」提案，需要有完整企劃書。比賽方式會在近期公布。