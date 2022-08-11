癌症抗藥性有解！　北醫大破解癌細胞「死亡檢查哨」

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臺北醫學大學醫學院臨床醫學研究所教授，同時是萬芳醫院臨床試驗中心主任的蔡坤志醫師指出，傳統的化學治療僅能抑制約百分之三十的癌症生長，近年興起的免疫療法也僅對約百分之十五的病人有效，而團隊研究發現，癌細胞具有自我保護的「死亡檢查哨」機制，患者體內的NCOR2蛋白，會抑制訊息傳導，讓癌症對於化學治療、放射治療及免疫治療有頑強的抗藥性。
腫瘤未治療前７成具抗藥性 NCOR2誘餌助治療
超過百分之七十的實體固態腫瘤在尚未接受治療前就已經具有抗藥性，不僅無法對化學治療產生反應，同時也對身體自然產生或是外部給予的免疫細胞無感。蔡坤志醫師指出，以有效克服「死亡檢查哨」的先進癌症基因療法，稱為「NCOR2誘餌 （Decoy of NCOR2）」，針對胰臟癌、乳癌或腦癌等具有抗藥性的癌細胞將可重新對於化學治療或是免疫細胞有反應，讓癌症患者獲得有效治療。
創新基因療法 有效克服抗藥性
北醫大研究團隊並根據研究成果進一步開發可以有效克服抗藥性的創新基因療法，蔡坤志醫師說明，小鼠實驗發現，創新基因療法搭配現有的化療、免疫療法等治療方式，可以大幅增進療效，包括乳癌、胰臟癌的治療效果高達九成以上。
目前研究團隊已利用高度臨床相關性的人源化動物實驗中確認，也就是透過將新鮮人體腫瘤組織植入小鼠，以高度模擬真實腫瘤狀態的動物模式進行實驗，確認此NCOR2誘餌基因治療可以大幅提升乳癌的化學治療或抗PD1免疫療法的療效至九成以上，同時也能抑制大部分腫瘤復發的比率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54748
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