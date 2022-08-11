關節卡卡！玻尿酸注射治療要注意什麼？　骨科醫師詳解

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台北榮民總醫院骨科許逵翔醫師表示，玻尿酸本來就存在於正常的關節當中，但是當關節發炎受損後，很容易造成軟骨細胞凋零、骨刺增生等現象，此時，可透過玻尿酸注射治療來加以緩解，其益處有：
（1）保持關節恆定：能促進軟骨細胞分泌蛋白聚醣（Proteoglycan）和醣胺聚醣（Glycosaminoglycan），進而維持軟骨細胞彈性。
（2）抗發炎反應：可有效抵抗發炎，並減緩蛋白聚醣與醣胺聚醣被分解。
（3）提供緩衝效果：可於關節活動時提供緩衝效果，並增加關節穩定性。
（4）抑制軟骨下骨增生：可抑制軟骨下骨的增生，進而維持較佳的軟骨下骨彈性。
低分子量玻尿酸 維持時間約2個月
在健康的關節中，人體自行分泌的玻尿酸分子量為500-600萬道爾頓（Dalton），而關節注射用玻尿酸則是分為高分子量與低分子量兩種。許逵翔醫師指出，低分子量玻尿酸約是50-120萬道爾頓，建議施打2-4劑效果比較明顯，如符合健保給付標準，可每半年接受一個療程，每個療程是3劑；由於分子量較低，可維持的時間較短，每劑大約維持2個月左右。
高分子量玻尿酸 維持時間較長、抑制疼痛
另一種高分子量玻尿酸則是600萬道爾頓以上，因為分子量較高，可存於關節內6個月左右，因此比低分子量玻尿酸有較好的維持效果；另有研究指出，將高分子量與低分子量玻尿酸兩相對比，高分子量額外具有抑制疼痛神經的作用。
注射玻尿酸後 留意身體反應
在玻尿酸的製程上，分為由動物（雞冠）萃取，或由細菌分泌後再行純化，兩種製程製成的玻尿酸皆有可能造成人體過敏，發生紅腫熱痛。許逵翔醫師提醒，玻尿酸注射最容易遇到的不良反應就是造成急性疼痛，發生率約是10-15%，這是因為注射當下造成關節內滲透壓變化過快，以及突然的關節腫脹引起，但通常只需1～2天即可復原。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54733
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