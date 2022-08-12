血壓標高　藥、不藥？導管治療更控壓

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劉嚴文醫師指出，造成血壓攀升的因素包括氣溫變化、劇烈運動、睡眠不足及高鈉（高鹽）的飲食，情緒的變化也是促發因子，例如：暴怒、緊張、焦慮導致血壓飆高，有時候也因環境因素，導致血壓暫時升高，例如患者到醫院檢查時，因為太過緊張而使血壓攀升，又稱之為「白袍高血壓」，某些疾病或服用藥物也會導致高血壓，例如：長期服用類固醇、非類固醇止痛消炎藥、女性避孕藥等。
若高血壓未妥善控制或治療，劉嚴文醫師表示，根據U.S. Public Health Service Study報告中指出，未經治療的輕度高血壓患者，7-10年後，有53％發生高血壓併發症，包括心臟病變、腦病變、腎病變，因此，有高血壓的民眾應密切監控血壓狀況，生活也必須調整，例如：肥胖者應減重、減少鈉（鹽）攝取，以及規律運動，若血壓控制不佳，必要時應以藥物治療。
藥物控制仍不理想，可採「高血壓導管治療」
劉嚴文醫師表示，目前常用的降壓劑約可分為利尿劑、乙型交感阻斷劑、鈣離子阻斷劑等多種類，各有不同作用及特性，因此應由醫師處方調劑，民眾切勿擅自從藥房自行添購，或借用別人的處方服用。此外，千萬不可自行停藥，否則血壓會再上升。
一旦長期服用藥物，對於血壓控制仍不理想，則可透過「高血壓導管治療」微創手術，有望減藥、甚至有機會不需再服藥。「高血壓導管治療」，是一種微創手術，將導管從鼠蹊部股動脈進入後，透過Ｘ光導引，一路延伸到腎動脈，先以血管攝影確認腎動脈分佈、管徑與長度後，再以專門的導管進行「交感神經燒灼術」，以高頻率電波阻斷腎動脈的交感神經活性，不會影響腎功能，且可讓血壓更容易達標，收縮壓平均可降10-20mmHg，可減少患者服用藥量及種類。
居家量測血壓很重要！牢記722原則 遵守量血壓正確方式
控制血壓，還有一個重要關鍵：「民眾在家應按部就班、正確地量測血壓」，居家血壓量測更作為醫師診斷高血壓及後續追蹤治療的主要依據，民眾應牢記「722原則」：「7」連續七天量測、「2」早上起床、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，透過定期的測量，以掌握血壓變化。劉嚴文也提醒，測量血壓有正確的方法，請民眾照著做：量血壓前30分鐘避免抽菸、喝咖啡因飲料、運動，也不可以憋尿，前5分鐘正坐並放鬆、安靜休息。
劉嚴文醫師接著分享，量血壓時，切記不說話，背部挺直靠在椅背上（不可坐在柔軟的沙發椅），並將身體放鬆，雙腳平放於地面（不可交叉、翹二郎腿），測量血壓的壓脈帶套於上臂，位置與心臟同高，下臂則平放於桌面。記錄血壓時，應測量2-3次，每次隔1分鐘，接著取平均值，第一次測時，左右手各量一次，以血壓較高的那一手作為標準。若居家量測血壓平均值大於等於130／80mmHg，即認定為高血壓，民眾也應將血壓值記錄下來，待看診或回診時供醫師作為診斷及調劑依據。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54697
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