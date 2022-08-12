高風險早期三陰性乳癌先期性治療成關鍵！擺脫高復發、死亡率困境！

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乳癌近年來始終是國內女性健康的頭號威脅。但隨著乳癌篩檢的推動及治療方式持續進展，存活率比起其他癌症都來得高。不過，許多癌友聽到自己確診的類型是三陰性乳癌，就覺得相對容易復發，甚至死亡風險較高，因此決定消極治療。其實，這樣的觀念已經隨著醫療進步而改變，現在即使是高風險的早期三陰性乳癌，仍有機會追求不復發、治癒的機會，是什麼樣的治療策略改變了以往的困境呢？
先期性治療好處多！腫瘤完全消失提升存活率
長庚紀念醫院顧問級主治醫師陳訓徹教授表示，三陰性乳癌的治療策略是採取先化療再開刀的「先期性治療」。以林口長庚醫院舉例，三陰性乳癌病人約有4成，是先接受化療再進行手術切除，這樣的策略有機會讓原先無法切除的大腫瘤，縮小至可以切除，甚至接受乳房保留手術。至於有淋巴轉移的病人，先接受化療後，部分病人可能使淋巴轉移消失，可以只接受前哨淋巴切除手術，避免日後淋巴水腫風險。
確診三陰性乳癌別灰心！化療組合＋免疫抑制劑改善預後
免疫治療有助提升先期性治療的效果！以林口長庚醫院臨床351位病友的統計資料顯示，高風險性早期三陰性乳癌病友在接受化療合併免疫的先期性治療後，多數能夠達到腫瘤清除至無法偵測出跡象的目標，超過傳統小紅莓類、紫杉醇與白金化療組合許多，復發風險也相對較低！更重要的是，先期性治療後可以達到腫瘤完全緩解的患者，存活率可以大大提高，是目前三陰性乳癌追求的治療目標。
高風險早期三陰性乳癌，是指三陰性腫瘤大於2公分，無論是否淋巴轉移；或者腫瘤介於1-2公分且無淋巴轉移。陳訓徹教授說明，三陰性乳癌雖然分型複雜，但早期發現仍有相當好的預後，且近年治療也有明顯的進步，呼籲病友不要灰心，應積極配合醫囑治療！
年輕女性別輕忽！應養成定期檢查習慣
值得注意的還有，相較於西方國家的乳癌，國人乳癌除了年長族群之外，年輕女性佔比也不低。雖然政府目前僅針對40-44歲有乳癌家族病史（二親等以內血親曾患乳癌之婦女）、45至69歲女性予以定期乳房X光攝影檢查，陳訓徹教授呼籲，年輕女性朋友仍應主動養成定期做乳房檢查的習慣，以利早期發現和治療。
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