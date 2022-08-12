準爸爸快看！國健署推全台第1本「爸爸手冊」

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國民健康署署長吳昭軍也表示，《爸爸手冊》是參考日、美等國際做法，內容將會以準爸爸在另一半懷孕時應具備的觀念和技巧，也期盼能符合這個世代的新手爸爸、準爸爸的需求。期望從懷孕到新生命的加入，可以與伴侶彼此扶持，一同度過孕期的身心變化，建立共同養育下一代的基礎知識和能力。
台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃建霈說明，準媽媽孕期雖辛苦，但別忽略準爸爸也正值身分轉換之際，其實很需要指引與協助，可以多利用《爸爸手冊》，共同參與伴侶懷胎10月的過程，一起感受為人父母的喜悅與甘苦。
黃建霈說明，手冊中不僅有「圖解」和「表格」方式，解說爸爸需具備的孕產概念及育兒技巧，更有孕期、孕後全紀錄，提供爸爸因應每個時期需要提供母嬰的具體協助方法；就是希望能幫助準爸爸們，成為伴侶和新生兒最安心的依靠。
爸爸如何提供懷孕、生產協助「常見QA」
禾馨新生婦幼診所醫師陳映庄表示，民眾最關心爸爸該如何從懷孕、生產到寶寶出生提供伴侶協助等常見議題，都可在《爸爸手冊》裡找到相關解答。他也整理出「3大問答」並舉例情境，進一步提供專業建議：
Ｑ1：幫新生兒洗澡時，該用什麼方式抱呢？
Ａ：橄欖球抱法。這種抱法最能保住嬰兒在洗澡時，姿勢轉換時的安全。
陳映庄指出，橄欖球抱法可平均力道，在幫助小孩轉換姿勢時，不易使幼嬰滑落手臂，提供保護身體的作用。此外也提醒新手爸媽，在幫寶寶洗澡時需先從正面最乾淨的「眼睛」開始清洗，洗完身體後再翻轉姿勢到背面洗頭，最後才清洗最髒的屁股，才能避免細菌感染和致病風險。
Ｑ2：寶寶哭了好慌張，該如何解讀可能是哪些原因？
Ａ：排除寶寶哭泣原因的基本SOP就是：餓了嗎？尿布濕了嗎？想睡了嗎？肚子脹氣嗎？
陳映庄說明，若想緩解寶寶哭泣，建議可播放低頻的輕音樂和白噪音，或開車用安全座椅帶寶寶出去繞一圈，都是幫助寶寶睡眠的好方法。他補充，其實寶寶哭鬧持續半小時都算正常，但如果超過1、2個小時還是不停哭，就有可能是寶寶身體真的不舒服，這時候爸媽可視情況帶至醫院進一步檢查。
Ｑ3：當長輩和伴侶意見不同時，先生解決的方法有哪些？
Ａ：遇到家中長輩與伴侶溝通問題，通常是決定家庭氛圍的關鍵時刻。陳映庄指出，爸爸協調回應時，可掌握4個簡單技巧：
- 孩子的教養由爸媽負責
- 理性聆聽，審慎考慮長輩建議
- 善用有力人士來溝通長輩堅持的觀點
- 當關係的潤滑劑，而非傳聲筒
要怎麼拿到《爸爸手冊》？
懷孕第8～12週時，準爸媽會領到孕婦及爸爸手冊，通常會在第1次產檢時領取，媽媽和爸爸雙方皆能獲得專屬於自己的衛教手冊。此外，在國家書店和五南文化廣場皆有販售，一本售價為台幣15元；或可上國民健康署爸爸孕產育兒衛教手冊網站，有提供線上瀏覽。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：什麼姿勢抱小孩洗澡才正確？最新「爸爸手冊」揭：新手父母必知3件事
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54721
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