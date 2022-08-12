3族群肺癌風險高！　二年一次檢查防癌上身

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新竹臺大分院影像醫學部陳信銘醫師表示，近年來，肺癌高居國人癌症死亡原因之首。由於肺癌患者早期症狀不明顯，多數患者確診時已是晚期，無法開刀根除腫瘤；藥物雖然有一定的治療效果，然而長期存活仍不易達成。因此，找出有效的篩檢工具並早期診斷是存活的關鍵。
低劑量電腦斷層篩檢 降低20%死亡率
在2011年美國國家衛生研究院針對肺癌篩檢的一個大規模的臨床試驗 National Lung Screening Trial（NLST）發現，針對罹患肺癌的高風險族群，使用低劑量電腦斷層篩檢肺癌，比起使用傳統的胸部X光篩檢，能降低20%的肺癌死亡率，大約每320人接受低劑量電腦斷層篩檢，就可以讓一位患者避免死於肺癌。
肺癌成因多 這些危險因子要小心
陳信銘醫師說明，肺癌的原因很多，常見的成因多半來自菸害（含二手菸）、空氣污染、特殊職場（如砷、鉻、石綿）、居家環境暴露有害物質（如氡氣）、有肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、或長期曝露於充斥排油煙環境等，這些內外因子都會提高罹患肺癌的風險。
3族群風險高 二年一次檢查防憾事
根據2020年4月22日修正的「台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」，高危險族群包含以下三大類：
1.年齡介於 50-80 歲，抽菸史超過 30 包年，目前仍在抽菸或戒菸時間尚未超過 15 年的民眾。
2.具有肺癌家族史的民眾。
3.有肺病史、氡暴露及特定職業暴露（如石綿）的民眾。
陳信銘醫師說，為改善肺癌高死亡率的現況，衛福部國健署提出了「肺癌早期偵測計畫」，推廣肺癌高危險族群進行二年一次的「低劑量電腦斷層掃描（LDCT）」肺癌篩檢，以期提早發現肺癌，降低肺癌患者死亡率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54743
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