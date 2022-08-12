去美髮院洗個頭居然中風？不是瞎扯！　醫：頭、頸部過度運動將壓迫腦動脈

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值得注意的是，這種中風的潛在原因並不僅僅限於髮廊，某些瑜珈姿勢也可能引起中風。儘管瑜伽是一項安全的運動，但某些特定的體式如肩部站立式、頭頂站立式、側角式、三角式和犁式等較容易導致頸部動脈受傷，因為這些姿勢都需要突然移動頭頸部，或增加頭頸部的壓力。
除了運動外，實際上，若高血壓未受控制，或有潛在的動脈粥樣硬化（atherosclerosis）跡象，也可能增加腦動脈損傷的風險。
桑德醫生指出：「患有動脈粥樣硬化的人，可能面臨更大的先天性腦動脈損傷的風險，因為他們的頭頸部動脈沒法承受太多的壓迫。」除了運動，若遭受鞭打、脊椎按摩，甚至只是用力咳嗽或打噴嚏都有可能引起中風。
但是這並不表示大家就應該停止做瑜珈，或是洗頭，桑德醫生說明頭頸部動脈剝離的情況還是很罕見的，只需要多多注意以下幾種中風常見的信號：
- 臉部、手臂或腿部（通常是只有一側）麻木或無力
- 說話困難或口齒不清
- 混亂或難以理解狀況
- 難以用單眼或雙眼看東西
- 暈眩
- 難以走路或保持平衡，身體協調性出問題
- 無緣無故嚴重頭痛
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