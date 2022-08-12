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去美髮院洗個頭居然中風？不是瞎扯！　醫：頭、頸部過度運動將壓迫腦動脈

去美髮院洗個頭居然中風？不是瞎扯！　醫：頭、頸部過度運動將壓迫腦動脈
去美髮院洗個頭居然中風？不是瞎扯！　醫：頭、頸部過度運動將壓迫腦動脈

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-12 17:30:48

「女士到美髮院洗頭之後中風」這類的新聞聽起來像是八卦小報，但根據外媒Geisinger的報導，這種情況儘管少見，卻是有科學根據的！血管神經學家桑德（Ramin Zand）博士指出，頸部受外傷，或過度伸展、運動，有可能導致頸部動脈被阻斷——這種情況在醫學中稱為頭頸部動脈剝離（Cerebral artery dissection）。

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「頭頸部的動脈受損，就會影響血管內部受損，導致血流異常、產生血塊，或腫脹和收縮。」桑德醫生解釋道，那些凝塊可能就會堵塞動脈，向大腦導致中風。

 

值得注意的是，這種中風的潛在原因並不僅僅限於髮廊，某些瑜珈姿勢也可能引起中風。儘管瑜伽是一項安全的運動，但某些特定的體式如肩部站立式、頭頂站立式、側角式、三角式和犁式等較容易導致頸部動脈受傷，因為這些姿勢都需要突然移動頭頸部，或增加頭頸部的壓力。

除了運動外，實際上，若高血壓未受控制，或有潛在的動脈粥樣硬化（atherosclerosis）跡象，也可能增加腦動脈損傷的風險。

桑德醫生指出：「患有動脈粥樣硬化的人，可能面臨更大的先天性腦動脈損傷的風險，因為他們的頭頸部動脈沒法承受太多的壓迫。」除了運動，若遭受鞭打、脊椎按摩，甚至只是用力咳嗽或打噴嚏都有可能引起中風。

翻攝自Pexels
翻攝自Pexels
但是這並不表示大家就應該停止做瑜珈，或是洗頭，桑德醫生說明頭頸部動脈剝離的情況還是很罕見的，只需要多多注意以下幾種中風常見的信號：

  1. 臉部、手臂或腿部（通常是只有一側）麻木或無力
  2. 說話困難或口齒不清
  3. 混亂或難以理解狀況
  4. 難以用單眼或雙眼看東西
  5. 暈眩
  6. 難以走路或保持平衡，身體協調性出問題
  7. 無緣無故嚴重頭痛
桑德醫生建議，如果洗頭或連瑜珈感到不舒服，也要注意自己可能是過度拉伸了。

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