等待放榜焦慮不安？　善用心理學「畢馬龍效應」更易獲成功

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中山醫學大學心理系主任何應瑞說明，畢馬龍效應主要是描述一種實現自我預言的心理現象，信則有、不信則無，若相信會成功，就會成功；反之，若認為會失敗，最終果然會失敗。
他進一步解釋，傳說中，愛琴海上的有一位王子畢馬龍（Pygmalion），愛上用大理石雕刻出的少女Galatea。於是他請求天神賜給Galatea生命，受到王子真誠所感動，天神最後終於賜給Galatea，並與王子相戀，共同譜下美好的愛情。
強烈動機加正面情緒 最終順利達標
在真實的世界也是如此，只要具有非常強烈的「動機」，經過努力投入之後，便容易獲得成功。這個現象看似簡單，實則有著很堅實的神經科學、情緒心理學與社會心理學的機制。
「動機」，是一種意念，一種想望，好的動機（例如追求成功、追求卓越），可以引發熱情、樂觀、堅持等正面的心理狀態，也可以引起愉快的情緒，例如想到勝利在望就不自覺感到愉快。在正面情緒加持下，動機容易轉化成具有堅忍持久的行動力，在這種情況下就算碰到艱難挑戰，也較能以正面心態回應，展現出甘願做、歡喜受的態度，最終克服難關勝利達標。
愉快情緒影響身邊的人 達到心想事成
最後，何應瑞說，「畢馬龍效應」中堅強的動機，引起正面愉快的情緒，正面情緒讓自己帶著愉快的表情，自己的愉快表情會讓身邊的人，不自覺地也表現出愉快的表情，更進一步讓他也心情愉快。當你生命中身邊的人遇見你的時候都有好心情，那麼世間就沒有完成不了的挑戰了。這就是善用心理學的畢馬龍效應，達到心想事成。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54744
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