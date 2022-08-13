《薩提爾自我療癒之路》認識自己，從覺察溝通姿態開始

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當你處在有壓力、身心疲憊或負向情緒積累過多……的情況下，很容易出現上述自動化的即時反應，在事後又覺得懊惱或後悔，因為它不是你可以理性控制的，而且在你意識到之前就已經表現出來了。如果覺察到這種情況，你會發現這早已不是第一次，過去、甚至從你很小的時候就已經常常發生了。這樣的覺察是很重要的，如同前文所說，「沒有覺察，就沒有學習」。
為什麼我知道，卻做不到？
最初，薩提爾女士在協助他人的工作中，發現人們常常在某些時候「心口不一」或「口是心非」，傳遞出兩種不一致的訊息，讓對方感覺困惑、誤解，也可能會激起對方防衛的反應。
「口」指的是說話的口語或表達的字眼，「心」代表著一個人的非口語訊息或情感，其中「非口語訊息」是指人們說話時的身體姿勢、行為動作、表情變化、音調高低、音量大小、語速快慢等等。
就像插圖所示，太太心裡明明擔憂緊張，希望丈夫趕快回來，但丈夫終於回來了，脫口而出的卻是指責的話語，內心所想和表面的話語、行為是不一致的。
出現這種不一致性的反應，並非只是表面上看到的「有壓力、身心疲憊或負向情緒積累過多……」情況所導致，更重要的環節是，在有壓力的情況下，人們進入了求生存狀態。在這樣的狀態下，你會感受到威脅、不安全感，產生焦慮、擔心、無力，甚至憤怒的情緒，內心最深處感覺到「我不夠好」。在這樣脆弱的狀態裡，你為了保護自己，就非常本能的出現這樣的行為反應。
因此坊間教導如何溝通、如何調整情緒的書籍和演講，通常會讓我們比較明白自己的狀態，或知道了一些方法，但是，也會讓你感覺到懊惱，因為你知道這些道理，卻經常做不到。最根本的原因是，這些不一致性的行為反應是你從小在求生存狀態裡，經歷了十數年、甚至數十年所養成的習慣，當然不可能在很短的時間或僅用認知的方式就產生改變。因此，你可以對自己更寬容一點，允許自己慢慢來，只要堅持下去，就會有足夠引起重大改變的進展。
覺察的起手式
在薩提爾女士的觀察裡，這種面對他人時不一致性的行為，相當普遍而且多樣。在她累積的經驗中，將其歸類成四種常見的反應模式：「討好、指責、超理智和打岔」。這四種反應模式，稱為「求生存姿態」，或是用中性一點的說法，稱為「溝通姿態」。
如果你開始學習薩提爾模式，想要藉此更加的認識自己、改善家人關係與人際互動，那麼就會接觸到薩提爾女士所提出的創意隱喻──「求生存姿態」。在工作坊中，我會邀請所有的學習者運用身體去體驗姿態，想像在壓力情境下，自己的身體姿勢、口語的表達以及內心的情感（或感受），這三者是怎麼樣聯繫起來的。
這四個求生存姿態的體驗與學習，可以直接運用在你的生活當中，提昇自己在壓力下容易出現即時反應的覺察力，通常是學習薩提爾模式的起手式。
請記得的是，學習這四種姿態，不是要用來批判自己或他人，但我卻常常發現學習者會進入這樣的指責狀態裡。這種貼標籤的行為並非薩提爾女士的初衷，她希望我們提昇的是對自己或他人行為反應的覺察能力！
如果我們越能覺察自己的求生存姿態，就越有機會創造一個停頓的時空，讓我們中斷即時反應，而出現更多選擇不同反應的可能性，增添之前忽略的部分，讓我們趨向一致性的溝通，創造與他人真誠互動的過程，使得彼此更靠近、關係更親密。
這種一致性的溝通方式，不僅僅可以讓對方體驗到你的善意或認可，而產生溫暖、美好的感受，同時，也能讓對方感受到你的內在力量，以尊重的態度對待你。
本文摘選自《薩提爾自我療癒之路》，采實文化出版，作者：張天安
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54792
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