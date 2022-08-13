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煮婦左肩痠痛無法高舉　竟是「鈣化性肌腱炎」害痛苦難耐

煮婦左肩痠痛無法高舉　竟是「鈣化性肌腱炎」害痛苦難耐
煮婦左肩痠痛無法高舉　竟是「鈣化性肌腱炎」害痛苦難耐

健康醫療網

2022-08-13 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】廖太太愛做菜，但去年中開始，每當煮菜時左肩都會微微痠痛，症狀也越來越嚴重，不僅左手無法舉高，晚上側睡時，甚至會痛到難以入眠，就醫檢查確認是「鈣化性肌腱炎」惹禍，經建議採用體外震波治療，半年後鈣化點完全消失，讓她重拾煮飯樂趣。

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鈣化成因不明　以反應性與退化性為主

亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉表示，目前對於鈣化性的成因仍不甚明確，可能是多成因所引起，包括反應性鈣化和退化性鈣化的產生，前者是指肩膀肌肉長期施力不均、反覆累積受傷、肩膀旋轉肌反覆發炎，或患者自身體質與免疫狀況等原因所引起；後者則是肌腱出現磨損老化，隨著肌腱使用時間愈久，所產生的磨損也日益嚴重，肌腱內部跑出的鈣離子就會逐漸累積形成鈣沉澱物，導致鈣化性肌腱炎。

鈣化性肌腱炎　「體外震波」助擺脫疼痛

周立偉指出，當初患者來院時面如枯槁，沒有任何表情，只是不斷拜託「讓我別再這麼痛」，於是立刻安排超音波及Ｘ光檢查，果然發現左肩旋轉肌嚴重發炎，確認是「鈣化性肌腱炎」且鈣化程度十分嚴重，因此建議採用「體外震波」方式治療，果然經過約3個月共11次的療程，Ｘ光下的鈣化處已消失不見，讓患者擺脫疼痛糾纏。

預防鈣化性肌腱炎　伸展、熱敷、泡溫水澡　

周立偉提醒，平時可多做伸展運動、多熱敷、泡溫水澡以及避免常搬重物等，預防罹患鈣化性肌腱炎，若疼痛難耐，初期治療方式可選擇注射類固醇及麻醉劑緩解症狀，或在肌肉骨骼軟組織超音波導引下用針抽吸並移除鈣化部位，也推薦使用體外震波方式清除鈣化點，相信對患者來說都很有助益。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54747

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