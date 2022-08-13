煮婦左肩痠痛無法高舉　竟是「鈣化性肌腱炎」害痛苦難耐

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亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉表示，目前對於鈣化性的成因仍不甚明確，可能是多成因所引起，包括反應性鈣化和退化性鈣化的產生，前者是指肩膀肌肉長期施力不均、反覆累積受傷、肩膀旋轉肌反覆發炎，或患者自身體質與免疫狀況等原因所引起；後者則是肌腱出現磨損老化，隨著肌腱使用時間愈久，所產生的磨損也日益嚴重，肌腱內部跑出的鈣離子就會逐漸累積形成鈣沉澱物，導致鈣化性肌腱炎。
鈣化性肌腱炎 「體外震波」助擺脫疼痛
周立偉指出，當初患者來院時面如枯槁，沒有任何表情，只是不斷拜託「讓我別再這麼痛」，於是立刻安排超音波及Ｘ光檢查，果然發現左肩旋轉肌嚴重發炎，確認是「鈣化性肌腱炎」且鈣化程度十分嚴重，因此建議採用「體外震波」方式治療，果然經過約3個月共11次的療程，Ｘ光下的鈣化處已消失不見，讓患者擺脫疼痛糾纏。
預防鈣化性肌腱炎 伸展、熱敷、泡溫水澡
周立偉提醒，平時可多做伸展運動、多熱敷、泡溫水澡以及避免常搬重物等，預防罹患鈣化性肌腱炎，若疼痛難耐，初期治療方式可選擇注射類固醇及麻醉劑緩解症狀，或在肌肉骨骼軟組織超音波導引下用針抽吸並移除鈣化部位，也推薦使用體外震波方式清除鈣化點，相信對患者來說都很有助益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54747
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