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12-14歲自殺激增5倍！　家扶：「兒少心理健康CDC」強化預防

12-14歲自殺激增5倍！　家扶：「兒少心理健康CDC」強化預防
12-14歲自殺激增5倍！　家扶：「兒少心理健康CDC」強化預防

健康醫療網

2022-08-13 18:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】衛福部甫公布2021年國人死因分析，然「自殺」已連3年排名12-14歲兒少死因前3名，12-14歲自殺通報人次五年來增加5.49倍，年齡層佔比增加3.67倍，高於其他年齡層。家扶基金會《兒少對自我心情認識和抒發方式調查》發現，國中生有負面情緒比例高於其他兒少學齡層。

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國中生負向情緒比例高　常透過自我傷害抒發

根據「兒少對自我心情認識和抒發方式調查」指出，國中生一週內負向情緒比例皆高於其他兒少學齡，總是感到難過有12.0%、心煩19.1%、寂寞12.7%、憂鬱12.7%，出現想不開甚至想死念頭的比例也將近一成，更有超過一成 （10.6%）國中生心情不好時會透過自我傷害來抒發情緒。

疫情對兒少心理影響深　需要及時給予支持

世界衛生組織（WHO）提醒疫情流行對兒少心理健康影響最深，也是從疫情復甦過程最應關注的議題。兒少透過學習和認識心理精神疾病，也有助辨識自己精神情緒狀態和求助，而政府也應將國中生特定年齡層納入兒少自殺議題數據之分析，並更進一步據此發展疫情下預防措施與處遇服務計畫。

「兒童權利公約」第15號一般性意見即建議國家投入發展初級心理保健，促進早期發現與滿足兒少心理需求，台灣現行雖有「校園學生自傷三級預防工作計畫」進行高關懷學生識別，但兒少身心變化迅速，不僅是心理有狀況才要關注，當孩子需要我們時應即時支持與關懷。

家扶「心理健康CDC」　心理健檢強化預防

心理健康需求並非罕見的個人問題，社會環境更需包容承接每位有煩惱地年輕心靈，家扶基金會提出「兒少心理健康 CDC」，讓大家一同成為孩子的心靈捕手：

1. Check-up心理檢查：政府實施兒少定期心理健檢，及早掌握身心問題並處遇介入。

2. Discuss交流求助：兒少主動與信任者或大人討論心事困境，並勇敢向資源管道求助。

3. Care關懷陪伴：家長關懷與陪伴孩子度過青春期，從關係中獲得支持與身心安全感。

《健康醫療網》提醒您，請給自己一次機會，自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54758

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