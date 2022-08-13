癌友假髮租借　重拾美麗與自信

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癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，第八屆【首望相助，希望從頭開始】捐髮活動，首度開放台中場，開放報名後，獲得熱烈響應，報名很快就額滿，可見捐髮不分男女老幼，已成為一種生命教育，也是個愛的循環!本屆台中場活動參與者年齡從7歲到56歲，有8位捐髮者是第二次參與捐髮，更有1/4的捐髮者來自癌友家庭，能感同身受癌友需要，眾人齊力助癌友恢復自信。
17歲泳將少女三度捐髮 校長號召師生捐款捐髮
蘇連瓔說，許多人參與活動令人感動。例如身為游泳選手的子硯，從9歲開始參與「首望相助」捐髮活動，今年已經是第8年，也是第三次捐髮；過去因為她的好友罹癌，她更能感同身受，也堅持留髮，即使曾因長髮喪失中區200公尺自由式賽事資格，但她仍持續留髮一捐再捐，她不僅捐髮，也立志成為癌症希望基金會的志工。
另外，當年任職於大墩國小的謝秀娟校長，曾號召30多名留著長髮的學生、家長、老師，甚至自己的兒子一起落髮，捐髮給癌症希望基金會，也鼓勵學生可以捐出零用錢為癌友製作假髮，為他們加油打氣。
籲響應「假髮租借服務」 助病友重拾美麗與自信
完成假髮並不容易，除了健康的髮，每頂更需要3000元製作費。「首望相助」的精神，就是希望大眾同理癌友需求，有錢出錢有力出力，從「頭」開始幫助癌友走過治療的艱辛。而目前仍有400多公斤庫存髮束待製作，為讓更多癌友積極治療，在眾人愛心支持下能持續推展｢癌友假髮租借服務｣，盼社會各界除了捐髮，更能挹注假髮製作經費，讓更多因治療而掉髮的癌友能使用，與癌奮戰的同時也能美麗與自信!
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54761
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