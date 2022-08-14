輕忽糞便潛血篩檢陽性　當心大腸癌風險飆升

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胃腸肝膽科暨健康管理中心主任許銘仁說明，跟大腸癌有關的風險因子包括年齡、家族大腸癌病史、高脂肪低纖維飲食、抽菸、飲酒及肥胖等因素。國人隨著飲食習慣西化、邁向高齡化社會、以及罹患三高比例持續上升，更讓大腸癌在癌症死因當中居高不下；其中值得注意的是，男性發生大腸癌的機會比女性更高，在所有癌症中，男性大腸癌的發生率高居第一。
大腸癌篩檢 降低死亡發生率
胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋指出，許多的研究與實驗證實免疫法糞便潛血篩檢能幫助早期發現大腸癌或大腸息肉，因為大腸癌的腫瘤或息肉會受到糞便摩擦而流血，血液會附著在糞便表面排出，所以透過糞便潛血檢查可早期發現大腸直腸癌，早期治療進而有效降低死亡率。
糞便潛血篩檢陽性 不接受大腸鏡檢查罹癌風險增
目前政府補助年齡50至74歲民眾，每兩年一次免費的糞便潛血檢查。目前的糞便潛血檢查採用免疫法，不像傳統化學法容易受含鐵食物的干擾，能精確檢查出糞便表面是否有肉眼看不出來的血液。篩檢結果陽性者，建議至醫院進一步接受大腸鏡檢查。
楊畯棋醫師指出，糞便潛血篩檢陽性者若不肯接受大腸鏡檢查，後果將不堪設想，根據統計死於大腸癌的風險將會提高六成。另一方面，民眾也可以多加留意糞便潛血篩檢的數據，糞便血紅素的濃度越高，代表檢查出癌症的機率越高。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54762
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