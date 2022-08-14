全力守護少棒運動員　醫療整合團隊為最強後盾

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林聖哲院長表示，除了運動醫學團隊全面細心照料賽事期間11隊選手與工作人員和觀眾外，比賽前夕各隊200多位小球員來台後的篩檢工作與確診小球員和工作同仁的照料事宜，皆由院內相關醫護同仁負責把關，院方24小時全面縝密監控每隊每位小選手及隨隊工作人員的健康情況。
賽前篩檢陽性 細心照料返回球場
賽前篩檢陽性的小球員在兒科主任黃雪婷醫師細心治療觀察下，皆順利陽轉陰回到球場上，足見安南醫院每一位醫護同仁都非常用心細心守護賽前賽中每一位小選手與工作人員和棒球場觀眾的健康，務必使大家都能夠健康享受賽事。
照護運動員身心 爭取為國爭光機會
住院期間，醫療團隊在治療小選手及工作人員有形身體的同時，也深怕其長時間在病房中可能會影響賽前無形心理層面，加上有小選手來台比賽適逢生日，因此特別前往美式賣場採購小選手及工作人員最愛吃的零食飲料，幫壽星小選手慶生和紓壓解饞，有助心情放鬆的小球員早日陽轉陰，以全身心完美狀態上場比賽，呈現最棒的比賽競技畫面給全國各地的鄉親好友。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54776
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