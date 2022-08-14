臺大醫院先天性心臟病治療大突破！　省百萬「免開刀」救命

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國外和臺大的資料都顯示，約有 2～3 成的法洛氏四重症的病人術後追蹤時會需要置換肺動脈瓣膜。過去傳統的治療方式是以外科開心手術置換肺動脈瓣，但考量有些病人過去已接受過 2～3 次開心手術，再一次打開心臟進行換置瓣膜手術除了風險較大，更無可避免地會造成諸多不便與痛楚。
心導管置換肺動脈瓣膜 免開刀降風險
為此，臺大醫院兒童醫院心臟團隊在2015年，決定引進免開刀的經心導管肺動脈瓣膜支架置換術，免去病人再接受開心手術的風險。隨著醫療科技的進步，近年來不斷有突破性的發展，目前已經進步到所謂的自膨性（self-expandable） 瓣膜，而臺大醫院也持續引進新一代自膨性瓣膜，與世界同步。
健保給付省百萬 術後應定期追蹤
過去，這種免開刀的肺動脈瓣膜置換沒有健保給付，自費約需百萬元，對家屬來說是沉重的負擔，所幸，健保署於2021年12月1日以後，核准了2款心導管置換肺動脈瓣膜的健保給付。
最後，臺大醫院呼籲，先天性心臟病手術後仍存有肺動脈狹窄或是逆流的病友們，在兒童時期接受手術矯正後，一定要記得保持定期追蹤；部分病人右心室的功能在經過數十年承受肺動脈瓣膜功能異常後，會逐漸浮現心臟功能減退的情形，而透過詳細的影像與運動功能評估，適時的接受再介入治療，可以讓心臟功能有最完整的恢復。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54793
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