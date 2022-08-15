發燒不是小事！瘀青、淋巴結腫大恐患白血病　醫：高燒就有生命危險

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬克斯總是生病，從出生以來到兩歲，他已經多次反覆出現耳部感染、及需要動手術的疝氣問題。馬克斯的媽媽希瑟，是急診科的醫生助理，某天她發現馬克斯的淋巴結開始腫大、不明原因而發燒，並在晚上抱怨膝蓋疼痛，希瑟產生了一個可怕的想法——自己的兒子得了白血病。
馬克斯持續高燒不退，身上開始出現瘀傷，希瑟發現他的胸部還出現了微小的紫色、紅色的瘀斑。儘管希瑟不是兒童護理，但作為一名專業的醫護人員，她認為這可能是血癌的信號，通過血液檢查，最終希瑟擔心的事情得到了證實：2歲的馬克斯患上得了白血病。
馬克斯被送到費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia’s）的普魯士王市新分院，接受了腫瘤科為期三年的化療。患白血病的兒童，幾乎每個月就需要一次緊急救護，因為只要高燒超過38.6°C就會有生命危險。
如今，馬克斯與白血病的鬥爭已過去了五年，今年他11歲，希瑟分享說他喜歡足球、海灘和沙盒遊戲，在母親的眼裏馬克斯是 「最可愛、最有同情心的孩子」。
延伸閱讀
預防尿道炎只喝水不夠？專家推「蔓越莓+益生菌」最佳吃法
「腦動脉瘤」不是腦腫瘤！小心隨時破裂 導致昏迷、死亡