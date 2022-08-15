保留腎功能！　 達文西手術助腎細胞癌患者進行部分腎切除

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臨床上，腎細胞癌多以「手術」為首要治療方式，奇美醫學中心泌尿外科主任黃冠華說，手術前醫師會依腫瘤大小、位置及是否有轉移性等因素，來評估要進行腎臟全切除還是部分切除。如果要施作腎臟全切除，一般還是建議以傳統開放手術為主，然而，因其傷口相對較大，對患者來說需要較長的恢復期，不適感也會相對強烈。
所幸隨著醫療科技持續發展進步，微創手術的出現，讓經醫師評估後確認不需進行腎臟全切除的患者，有了更多選擇。黃冠華主任解釋，「微創手術」顧名思義是製造一個相對較小的創口，並由此創口伸入器械，在體內進行手術，而手術處理範圍與傳統手術相同。因此，可減少手術時對於肌肉組織的破壞，並降低傷口癒合時的疼痛程度，同時因臥床休養時間縮短，也能減低患者下肢靜脈栓塞的風險。
▲奇美醫學中心泌尿外科黃冠華主任
達文西機械手臂靈活度高 成醫師剝離腫瘤得力助手
而微創手術又可分為兩種，分別是傳統腹腔鏡及達文西機械手臂輔助手術。溫聖辰醫師說明，腹腔鏡因移動角度受限，有時難以針對腫瘤進行精細剝離。尤其因為民眾病識感及健檢意識的提升，越來越多患者得以在癌症早期介入，在腫瘤體積相對小又位於深處的情況下，要在不破壞到其他正常組織的狀況下進行手術，難度更是提高。
另外，由於在進行手術時，必須要先把腎臟部分血管用止血夾夾住以防出血，直到手術結束，因此，溫聖辰醫師提到，「手術時間」若過長，也可能影響患者術後腎臟功能的恢復。以這些方面來說，達文西機械手臂由於操作靈活，不僅可加快腫瘤剝離的過程，也能縮短縫合時間，對患者術後修復也有幫助。
▲高雄醫學大學附設醫院泌尿部主治溫聖辰醫師
機械手臂操作友善 保持醫師工作狀態造「雙贏」
除了降低手術對患者造成的影響之外，黃冠華主任補充，達文西機械手臂還有一個極大的優勢，就是操作上對「執刀醫師」更為友善。舉例來說，傳統開放手術及腹腔鏡，醫師都需從頭到尾保持站立姿勢，對生理及心理來說皆是不小負擔；而達文西機械手臂，以讓醫師坐在精密儀器前，遠端操控機器人手臂執行手術的方式，協助將手術對醫師造成的人體工學傷害降到最低。
對此，黃冠華主任強調，「執刀醫師若能在良好的環境下進行手術，更有機會能將技術發揮到最大值，可說是『雙贏』。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54786
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