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天氣熱！當心室內熱傷害　國健署授預防3要訣

天氣熱！當心室內熱傷害　國健署授預防3要訣
天氣熱！當心室內熱傷害　國健署授預防3要訣

健康醫療網

2022-08-15 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】根據中央氣象局天氣預報資料顯示，台灣夏季室外氣溫動輒高達攝氏38度，尤其是中午時段，走在路上就像在烤箱裡，在如此高溫的豔陽照射下，熱傷害就診人數屢創新高，今年7月熱傷害急診人次已達774人次，較去年同期423人次，增幅1.8倍，除了發生在大太陽底下，室內也會出現熱傷害! 但室內又沒有太陽直曬，為什麼也會產生熱傷害呢？

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室內熱傷害　高危險族群要當心

事實上，造成室內熱傷害的主因，最主要是因為空氣不流動，散熱速度下降，產熱速度大過於散熱速度，將造成空間內的熱能無法排出，導致環境溫度不斷升高，若再加上人體溫度調節不佳，則容易產生熱傷害的症狀。

特別是老人、孕產婦、嬰幼兒、肥胖者、慢性病患者或生活無法自理者等高危險族群，對溫度的調節能力相對比較差，當室內溫度持續上升，身體過度出汗而處於脫水的狀態，更會加重熱傷害的發生。

預防三要訣　避免室內熱傷害上身

在室內也要避免熱傷害，國民健康署提醒預防三要訣－保持涼爽、多喝白開水、提高警覺：

一、保持涼爽

    (一)適度開冷氣降溫，或室內保持良好通風、使用電風扇搭配噴水降溫

    (二)穿著寬鬆及透氣的衣服

二、多喝白開水

預防勝於治療，要定時的喝水，不要等到口渴才喝，以白開水最好，避免喝含有酒精及大量糖分的飲料。但若醫囑限制喝水量者應詢問醫師適當的喝水量。

三、提高警覺

時常注意氣象局發布天氣預報及高溫資訊，並使用「樂活氣象APP-健康氣象服務」查詢熱傷害預警分級及預防提醒，提高警覺注意室內外溫度變化，及留意自己和家人身體狀況，如有不適立即尋求協助或送醫。

出現熱傷害徵兆　送醫前先降溫

國民健康署吳昭軍署長提醒，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、在患者身上灑水、吹風扇等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54759

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