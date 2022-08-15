天氣熱！當心室內熱傷害　國健署授預防3要訣

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事實上，造成室內熱傷害的主因，最主要是因為空氣不流動，散熱速度下降，產熱速度大過於散熱速度，將造成空間內的熱能無法排出，導致環境溫度不斷升高，若再加上人體溫度調節不佳，則容易產生熱傷害的症狀。
特別是老人、孕產婦、嬰幼兒、肥胖者、慢性病患者或生活無法自理者等高危險族群，對溫度的調節能力相對比較差，當室內溫度持續上升，身體過度出汗而處於脫水的狀態，更會加重熱傷害的發生。
預防三要訣 避免室內熱傷害上身
在室內也要避免熱傷害，國民健康署提醒預防三要訣－保持涼爽、多喝白開水、提高警覺：
一、保持涼爽
(一)適度開冷氣降溫，或室內保持良好通風、使用電風扇搭配噴水降溫
(二)穿著寬鬆及透氣的衣服
二、多喝白開水
預防勝於治療，要定時的喝水，不要等到口渴才喝，以白開水最好，避免喝含有酒精及大量糖分的飲料。但若醫囑限制喝水量者應詢問醫師適當的喝水量。
三、提高警覺
時常注意氣象局發布天氣預報及高溫資訊，並使用「樂活氣象APP-健康氣象服務」查詢熱傷害預警分級及預防提醒，提高警覺注意室內外溫度變化，及留意自己和家人身體狀況，如有不適立即尋求協助或送醫。
出現熱傷害徵兆 送醫前先降溫
國民健康署吳昭軍署長提醒，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、在患者身上灑水、吹風扇等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54759
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