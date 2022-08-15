有野狼...媽媽快救我！　專家分析：孩子遭性侵的「11種異常表現」

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▲雖然女童被性侵的風險較大，但男童也可能遭遇性侵
辨識異常表現
賓夕法尼亞州反強姦聯盟（PCAR）指出，遭受性侵的孩子可能會出現一些異常行為，因此家長要學會辨識以下的異常症狀、行為及情緒表現，以判斷孩子是否遭受性侵害：
1. 下體疼痛或瘙癢
2. 生殖器外部區域出現瘀傷或流血
3. 感染性病
4. 有睡眠障礙、經常被噩夢驚醒
5. 經常抱怨肚子不適、無故腹痛
6. 食慾不振、吞嚥困難
7. 反复發生尿道感染、發炎
8. 內褲無故破損、有不明污跡、血跡等
9. 經常抱怨身體不適且越來越頻繁
10.難以入睡、或害怕入睡
11.突然對某人或某些場所表現出強烈抗拒及恐懼，如害怕被單獨留在保姆家
12.出現行為倒退如吸手指頭、頻繁尿床
13.對性或性行為相關的事物有興趣
14.突然關注自己的身體、有自慰行為
15.與玩具娃娃角色扮演性行為、邀請其他玩伴做出性舉動
16.對下體、生殖器官部位使用新的用詞
17.不願意告知自己與大人或較大孩子之間的「秘密」
18.缺乏信心
19.突然有極大的情緒轉變如暴走、害怕、憤怒、抗拒等。
▲遭受性侵的孩子可能會出現一些異常行為，因此家長要學會辨識
求助資源
衛生福利部呼籲家長，一旦發現身邊孩子出現上述或類似情形，請務必即刻向以下任何一個求助資源諮詢或通報：
1.撥打113保護專線，不分縣市、24小時以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」，將有專業值機社工人員與您線上對談，並將遵循保密原則，不會任意向第3方透漏通報者的個人資料，請安心撥打；
2.聽語障或不便言談的朋友，也可傳簡訊至113或使用113線上諮詢與相關人員聯繫；
3.關懷E起來、紙本通報（兒少保護案件通報表）提供民眾線上通報及諮詢；
4.到鄰近各直轄市、縣（市）政府家庭暴力及性侵害防治中心進行通報。
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