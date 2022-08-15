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有野狼...媽媽快救我！　專家分析：孩子遭性侵的「11種異常表現」

有野狼...媽媽快救我！　專家分析：孩子遭性侵的「11種異常表現」
有野狼...媽媽快救我！　專家分析：孩子遭性侵的「11種異常表現」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-15 14:30:43

台灣有不少機構為了提高國人對兒童及少年性侵害的意識，近年來通過各種管道為孩童與民眾提供教育，呼籲民眾伸出援手防治兒少性侵害，勇於通報檢舉性剝削行為。

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根據衛生福利部統計，2021年的7787宗性侵害案件中，竟有4520名未滿18歲的受害者，佔了總數的58%。而家長需注意的是，統計數據僅是被通報的案例，相信還有不少未被曝光的性侵犯罪事件；此外，歷年兒少性侵案例大多屬於熟人性侵；另外，雖然女童被性侵的風險較大，但男童也可能遭遇性侵，提醒家長也應多加警惕。

示意圖/Unsplash
示意圖/Unsplash

▲雖然女童被性侵的風險較大，但男童也可能遭遇性侵



辨識異常表現

賓夕法尼亞州反強姦聯盟（PCAR）指出，遭受性侵的孩子可能會出現一些異常行為，因此家長要學會辨識以下的異常症狀、行為及情緒表現，以判斷孩子是否遭受性侵害：

1.    下體疼痛或瘙癢

2.    生殖器外部區域出現瘀傷或流血

3.    感染性病

4.    有睡眠障礙、經常被噩夢驚醒

5.    經常抱怨肚子不適、無故腹痛

6.    食慾不振、吞嚥困難

7.    反复發生尿道感染、發炎

8.    內褲無故破損、有不明污跡、血跡等

9.    經常抱怨身體不適且越來越頻繁

10.難以入睡、或害怕入睡

11.突然對某人或某些場所表現出強烈抗拒及恐懼，如害怕被單獨留在保姆家

12.出現行為倒退如吸手指頭、頻繁尿床

13.對性或性行為相關的事物有興趣

14.突然關注自己的身體、有自慰行為

15.與玩具娃娃角色扮演性行為、邀請其他玩伴做出性舉動

16.對下體、生殖器官部位使用新的用詞

17.不願意告知自己與大人或較大孩子之間的「秘密」

18.缺乏信心

19.突然有極大的情緒轉變如暴走、害怕、憤怒、抗拒等。

示意圖/Pixabay
示意圖/Pixabay

▲遭受性侵的孩子可能會出現一些異常行為，因此家長要學會辨識



求助資源

衛生福利部呼籲家長，一旦發現身邊孩子出現上述或類似情形，請務必即刻向以下任何一個求助資源諮詢或通報：

1.撥打113保護專線，不分縣市、24小時以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」，將有專業值機社工人員與您線上對談，並將遵循保密原則，不會任意向第3方透漏通報者的個人資料，請安心撥打；

2.聽語障或不便言談的朋友，也可傳簡訊至113或使用113線上諮詢與相關人員聯繫；

3.關懷E起來、紙本通報（兒少保護案件通報表）提供民眾線上通報及諮詢；

4.到鄰近各直轄市、縣（市）政府家庭暴力及性侵害防治中心進行通報。

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