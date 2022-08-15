蒼白、懼陽光......求醫數月才發現自己患上罕見的「吸血鬼病」

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「下腹疼痛，感覺就像我的腸子著火了！」艾米莉亞分享當時她噁心得無法吃喝，一吃就嘔吐，然後她脫水、營養不良，導致情緒低落，甚至難以行走。那幾個月裡她進過幾次急診室，醫生懷疑可能是闌尾或膽囊出了問題，一直到她想起她的祖父曾提及一種叫做急性肝卟啉癥（Acute hepatic porphyria）的家族遺傳病，她終於知道自己患上的什麼：急性間歇性紫質症（Acute Intermittent Porphyria) 。
急性間歇性紫質症是所有紫質症中最常見的，其特點就是病發時腹痛難忍，病發之間可能還伴隨慢性疼痛。它屬於遺傳性疾病，其遺傳缺陷即肝臟中的血紅素在合成時缺乏酶，但並非每個攜帶此遺傳變體的人都會出現症狀，需通過尿液測試才能確定。
紫質症罕見的程度，使得它非常容易被誤診。美國與歐洲每年大約有5000人病發一次或以上，卻由於與其他疾病症狀相似而未得到診斷，艾米莉亞在發病幾個月內就得到診斷，其他人可能要花上15 年。這種病在任何種族、民族、年齡或性別中都會發生，然而大多數見於15至45歲的女性之中，80%確診者是女性。
現在，艾米莉亞仍在努力與疾病做抗爭，她不僅需要經歷反覆的病發、還需要面對由病發引起的焦慮。「雖然現在我知道自己得的是什麼病，但是沒有任何方法可以阻止它發作。」大多數患上紫質症的人病發都與艾米莉亞一樣，出現嚴重的腹痛，其他症狀則因人而異，可能會出現嘔吐和噁心、尿液發黑或發紅、便秘或腹瀉、肌肉無力和疲勞等。
一些心理學上的症狀，如焦慮、抑郁和失眠，也可能是紫質症引起的，艾米莉亞選擇通過自己最熱愛的愛好繪畫來抒發。「這段時間里，我畫了我自己。」通過一幅倒在地上、無法起身的畫面，艾米莉亞試圖表達她病發的感受：蹣跚、掙紮著想恢復健康，卻無可奈何。
目前，艾米莉亞會見了血液學家，正在使用GIVLAARI這種專治成人紫質症的處方藥。GIVLAARI可能會帶來過敏反應、肝臟問題、腎臟問題等各種風險，導致血液中同型半胱氨酸（Homocysteine）水平升高。
在艾米莉亞看來，GIVLAARI仍然提供了一個治癒的可能性。自從開始了療程，她因病發而住院的次數少了，發作頻率明顯減少，甚至整個學期都沒有發作過，不過有時她的注射部位周圍會出現皮疹，偶爾出現噁心的症狀。
艾米莉亞也逐漸樂觀起來，有一次她看見一朵綻放的花，她認為這象徵著新事物的到來，於是她把那個場景畫了下來。「我曾被痛苦與困惑推著走，曾是沒有治癒希望的可憐病人，但感謝這些診斷與治療為我的生命翻開了一個新的篇章，現在我能夠靜下心來，好好欣賞一場日落。」
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