蝦皮購物8.18月中狂購節優惠搶先報　契爾氏開幕全館9折

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暑假出遊專區5折起 Biore蜜妮防曬乳瘋搶價只要88元
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Kiehl's契爾氏進駐蝦皮品牌旗艦館 全館免運再享9折
夏季肌膚問題不斷，飽受油光滿面、粉刺困擾嗎？現在肌膚保養專家Kiehl's契爾氏正式進駐蝦皮商城，8/19官方盛大開幕「超級品牌日」獻上全館9折、好禮免費贈等優惠，更推出全新限量愛台灣系列，只有在蝦皮購物買得到，趕快把握機會下單保養品，解決惱人的肌膚煩惱。亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml 超級開幕組，不只內含清潔臉部神器亞馬遜白泥面膜，搭配金盞花植物精華化妝水，快速鎮靜舒緩，同時感受到滿滿的保濕力，限時優惠價1,125元。希望能同時控油，獲得強大保濕力，絕不能錯過冰河醣蛋白吸油水感凝凍50ml超級開幕組，優惠價1242元。夏季強烈的陽光，讓你肌膚顏色暗沉？就讓Kiehl's冠軍美白產品激光極淨白淡斑精華30ml 超級開幕組來拯救你，重新擁抱無暇肌膚，再搭配11kDa超導全能修護露，讓肌膚獲得全面修護，現省超過1400元。
8/19 Kiehl's契爾氏官方盛大開幕「超級品牌日」優惠攻略大公開！
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蝦皮購物「8.18月中狂購節」4大優惠
優惠一
8/18前上站即可領取3張全站299元免運券，1張限定8/18 0-2點使用、2張8/18全天皆可使用。8/17前領取，還可以獲得全站50元購物金，8/18 12點自動匯入，先用先贏！預領免運券並玩美食寶箱遊戲，就有機會抽中88蝦幣，天天抽夏慕尼新香榭鐵板燒套餐即享券(每天1名，共10名)，8/18再加碼抽寒舍艾美酒店晚餐餐券兩張(共2名)。
優惠二
8/18 0-2點不限金額於全站下單，並至指定頁面完成登記，前2000名幸運兒即可獲得麥當勞原味麥脆鷄翅1元即享券，下單手速拚起來！
優惠三
即日起可領取2張全站9折券，最高折抵200元。1張全站消費滿1000元即可折抵100元，1張限定3C商城(AIRPODS系列無法使用)，消費滿2000元即可折抵200元，數量有限，先用先贏！
即日起可領取1張商城85折券，限定8/18 0-2點使用，最高折抵2000元。Blueair 旗艦機款7470i 原價47879元，店家優惠價加商城券後價現省超過10000元，下單再送空氣清淨扇。
即日起自動歸戶1張商城93折券，最高折抵2000元。3張商城92折券，最高折抵5000元。
優惠四
8/18限時6時段(0點、10點、12點、18點、20點、22點)，獻上超便宜1元起優惠。