本土+34例Omicron亞型變異株！出現首例BA.4社區感染

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- 新北市3,084例
- 桃園市1,973例
- 臺中市1,897例
- 臺北市1,789例
- 高雄市1,286例
- 臺南市971例
- 彰化縣686例
- 苗栗縣521例
- 新竹縣494例
- 新竹市362例
- 雲林縣361例
- 宜蘭縣352例
- 屏東縣348例
- 花蓮縣274例
- 南投縣267例
- 嘉義縣227例
- 基隆市227例
- 金門縣126例
- 嘉義市126例
- 臺東縣121例
- 澎湖縣97例
- 連江縣7例
指揮中心指出，今日新增33例中重症個案。另外，22例本土病例死亡個案，為17例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日的死亡個案中，有22例都是50歲以上的個案，皆有慢性病史。重症則新增1例6歲男童，本身沒有慢性病，5月底接種過一劑新冠疫苗，6/6確診新冠病毒感染，8/4開始陸續有高燒、腹痛、腹瀉、紅眼、全身出疹、雙腿腫脹等全身性發炎及腸胃道症狀。
羅一鈞接著表示，該名重症兒童於8/11帶到門診就醫檢查，發現有結膜炎、喉嚨紅腫以及草莓舌等症狀，醫師懷疑是MIS-C，收治於一般病房並給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，治療後症狀有改善，目前尚未出院。
出現首例Omicron BA.4本土個案 為北部3旬男性
國內新增121例Omicron亞型變異株確定病例，分別為34例本土個案及87例境外移入（另2例本土個案均為今年8/8公布的北部BA.5本土個案家庭接觸者，已分別於先前記者會說明）。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為76例、BA.5為 547例、BA.2.75為5例、另累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。
指揮中心說明，Omicron亞型變異株BA.5本土個案，新增33例，分別是16名男性、17名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。分布為北部22例、中部8例、南部3例，確診日介於7/5至8/8，其中20人已初步疫調，共匡列相關接觸者78人，其中21人已檢驗陽性。另今日新增1例BA.4本土個案為北部30多歲男性，8月5日出現喉嚨輕微不適等症狀，8月9日自行快篩陽性，當日就醫採檢PCR陽性確診（Ct：16），同住家人3人同日採檢及快篩亦皆為陽性，目前均居家照護、隔離中。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54819
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