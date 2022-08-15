調查：國中小生談戀愛增一成　兒盟籲親子溝通、陪伴

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調查詢問實際交往經驗，有32.9%兒少表示自己曾交往過男女朋友，與 2014年調查結果26.6%相較，明顯成長。兒少談戀愛的次數，交往一次43.1%、交往兩次24.6%，但有超過三成（32.1%）兒少更有交往三次以上的經驗。細問交往的時間是否穩定呢？有38.7%兒少最長交往時間不到三個月，59.1%維持不到半年，只有22.8%最長交往超過一年。
七成五贊成網路戀愛 超過一半會與陌生網友聊天
在兒少的生活中，網路生活與現實生活已密不可分，有愈來愈多的兒少結交網友，甚至陷入戀情中，調查發現有超過一半（52.7%）兒少會跟陌生網友聊天，有75.9%的兒少贊成網路戀愛，也有兩成的兒少表示曾與網友交往，比例是交往對象中第二高。
家長接納探索好奇心 敞開心胸陪伴
在複雜的網路世界，因為網戀對象年齡與背景較為複雜，未成年兒少在愛的泡泡下，有可能面臨更多人身安全風險。兒福聯盟處長黃韻璇表示，與其用嚴厲手段關閉與孩子們的溝通管道，大人們不如敞開心胸，接納孩子們探索世界的好奇心，陪伴他們共同走一段建構多元人際關係的路，兒福聯盟提出呼籲：
1.情感需求要接納
孩子的情感需求是自然而然產生的，身為家長，應當接納孩子的需求，平時多與孩子溝通、聊聊，並及早以開放的方式表達對議題的接納度，減少與孩子間的價值觀與思考脈絡的差異。
2.知識傳達要貼近
兒少的情感知識多來自於朋友與網路，孩子對於情感觀念與知識正確性令人擔憂。學校體系除了基本認知，期待也能將尊重差異、相處溝通、情感困擾、糾紛的處理以情境式教學融入課程，更能貼近孩子現實需求，並為孩子提供求助管道。
3.戀愛迷思要破除
許多兒少情感知識來自電影戲劇或小說動漫，其中不乏充斥「浪漫愛」的錯誤認知，與現實狀況大相逕庭；兒少交往對象有一部分來自於網路，更需要家長關心與協助，使孩子能找到真實感，確保安全及設定防護界線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54765
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