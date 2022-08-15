回台灣還是要3+4！自主防疫調整為「1人1室」

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一、 檢疫天數及處所
（一） 3天居家檢疫：維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」。
（二） 4天自主防疫：
1. 得以符合1人1室條件之自宅或親友住所進行自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。
2. 由3天居家檢疫處所返回符合1人1室之處所進行自主防疫，無需向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。
二、入境旅客之檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之應遵守防疫規定均維持不變，違反相關規定者，依傳染病防治法第58條、第69條，處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰：
（一） 檢測措施：
1. 病毒核酸（PCR）檢測：入境時（第0天），於機場／港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。
2. 家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠人員提供2歲以上旅客2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。
（二） 自主防疫期間應遵守之防疫規定：
1. 非必要不可外出。
2. 需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。
3. 外出全程佩戴口罩及保持社交距離。
4. 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。
5. 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。
6. 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。
7. 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。
8. 非急迫性需求之醫療或檢查應延後。
指揮中心再次強調，入境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守上述各項規範，共同維護國內社區安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54820
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